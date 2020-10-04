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POLİTİKA

MSB: Teröristler derhal bölgeyi terk etmeli

Milli Savunma Bakanlığı, "Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara yol açan Ermeni saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, yurt dışından getirdiği paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmelidir" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
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MSB Basın Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Deniz Yarbay Şebnem Aktop, yaptığı açıklamada, Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal eden Ermenistan'ın 12 Temmuz ve 21 Eylül'de Tovuz'daki saldırıların ardından, 27 Eylül'de tüm dünyanın gözü önünde ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan mevzilerini ve yerleşim yerlerini ağır silahlarla yoğun ateş altına aldığını bildirdi.

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"Uluslararası hukukun açık ihlali"

Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı'da katliam yapan Ermenistan'ın 30 yıl önce aynı şekilde bölgede barış ve huzurun tesisine engel olduğunu belirten Aktop, "Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara yol açan Ermeni saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, Yurt dışından getirdiği paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmelidir. Masum sivilleri hedef alan Ermeni teröristlerle işbirliği yapan PKK-YPG'li teröristler, derhâl bölgeyi terk etmelidir. Aksi takdirde her zaman olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır" dedi.

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"Kardeşlerimizin yanındayız"

Ermenistan'ın kendisine karşı Türk uçakları ile İHA/SİHA'larının kullanıldığına dair hiçbir kanıta dayanmayan mesnetsiz iddiaları, gerçeği yansıtmamaktadır. Nitekim, bu iddialar kendi destekçileri hariç kimse tarafından ciddiye alınmamıştır. Bunun yanında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri; kendi başına zaferi elde edebilecek imkan ve kabiliyete, işgal altındaki öz topraklarını kurtaracak azim ve kararlılığa sahip olduğunu geçtiğimiz günlerde tüm dünyaya göstermiştir. Tüm imkânlarımızla, halkını ve toprak bütünlüğünü korumak için meşru müdafaa hakkını kullanan, kendi öz topraklarını geri kazanma mücadelesi veren Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da yanında olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Ermenistan'ın saldırılarında şehit olan Azerbaycan Türkü kardeşlerimize Allah'tan rahmet, tüm Azerbaycan halkına başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.

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