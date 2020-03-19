Gündem Halk pazarında gıdalar poşetlendi pazarcı maske ve eldiven taktı Görenler şaşırdı
MUĞLA KORONAVİRÜS

Muğla haberleri: Halk pazarında gıdalar poşetlendi, pazarcı maske ve eldiven taktı!

Halk pazarında gıdalar poşetlendi pazarcı maske ve eldiven taktı: Görenler şaşırdı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde haftada bir kurulan halk pazarında sebze ve meyveler poşetlenerek satışa sunuldu. Pazarcılar koruyucu maske ve eldiven taktı. Pazara gelenler görüntü karşısında, önce şaşırsalar da sonra alınan önlemlerden memnun kaldı.

Haber Merkezi DHA
Pazarcılar, yapılan tebligata uyarak tüm gıda ürünlerini poşetledi.
Pazarcılar, yapılan tebligata uyarak tüm gıda ürünlerini poşetledi.

Kemeraltı Mahallesi'nde, her hafta perşembe günleri iki katlı Belediye Kapalı Çok Amaçlı Hizmet binasının zemin katında kurulan halk pazarında, koranvirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde farklı bir uygulamaya gidildi.

Halk pazarında gıdalar poşetlendi pazarcı maske ve eldiven taktı: Görenler şaşırdı
FOTOĞRAF 10
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Kemeraltı Mahallesi'nde, her hafta perşembe günleri iki katlı Belediye Kapalı Çok Amaçlı Hizmet binasının zemin katında kurulan halk pazarında, koranvirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde farklı bir uygulamaya gidildi.
Title
Koronavirüs (Kolvid-19) tedbirleri kapsamında belediye ekipleri, sabah saatlerinde pazarcılara tüm sebze ve meyvelerin poşete konulmasını, kendilerinin de koruyucu maske ile eldiven takmasını tebliğ etti.
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Pazarcılar, yapılan tebligata uyarak tüm gıda ürünlerini poşetledi.
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Ardından zabıta ekipleri halk pazarını açtı. Pazardaki 170 tezgahta, sebze ve meyvelerin hepsi poşetlenerek satışa sunuldu.
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Pazarcıların çoğunluğu ise koruyucu maske ve eldiven taktı. Pazara gelenler alınan önlemleri görünce şaşırdı, ancak daha sonra memnun kaldı.
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Hal pazarında 35 yıldır tezgah açan Ahmet Çokdülger (66), Geç kalınmış bir tedbir. Ama geç olsun güç olmasın, Hem bizim hem de pazara gelen vatandaşların sağlığı için çok önemli bir uygulama dedi.
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Pazar esnafından Gülben Dilvan (28) da sabah zabıta ekiplerinin gelip önlemleri kendilerine tebliği etmesiyle ürünlerini poşetlediklerini belirtip, Uygulamanın bizim içinde alışverişe gelenler için de daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Böylelikle çok fazla temastan da kaçınılmış oluyor diye konuştu.
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Pazarcı Bilgin Demir (30) ise, Her yerde koronavirüsün yayılmasına karşı önlem alınıyor. Bizler de bu şekilde tedbirimizi aldık. Pazara gelenler ilk olarak şaşırıyor, sonra yerinde karar diyor. Ürünlerin poşetlenmesi yerinde bir uygulama oldu. Böylelikle, seçmek için dokunulmadığı için temas yoluyla virüsün başkalarına da taşınması büyük oranda önlenmiş oldu dedi.
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Elektrik malzemeleri satışı yapan dükkan işleten Ali Can Kertoğulları, Koranivirüse karşı kendimi korumak için maske ve eldivenle dolaşıyorum. Sabah pazara alışverişe geldiğimde çok şaşırdım. Belediye ekiplerinin almış oldukları bu karar için teşekkür ederim. Herkes için en iyisi bu ifadelerini kullandı.
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Bazı pazarcıların koruyucu maske ve eldiven takarken kimileri sadece eldiven takmayı tercih ettikleri görüldü. Pazarcı kadınların ise başlarına bağladıkları eşarpları ağız çevresine dolayarak önlem alması dikkati çekti. Öte yandan, belediye ekiplerinin pazarcılara poşet tedariki için destek olacağı öğrenildi. ​
Halk pazarında gıdalar poşetlendi pazarcı maske ve eldiven taktı: Görenler şaşırdı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde haftada bir kurulan halk pazarında sebze ve meyveler poşetlenerek satışa sunuldu. Pazarcılar koruyucu maske ve eldiven taktı. Pazara gelenler görüntü karşısında, önce şaşırsalar da sonra alınan önlemlerden memnun kaldı.


Koronavirüs (Kolvid-19) tedbirleri kapsamında belediye ekipleri, sabah saatlerinde pazarcılara tüm sebze ve meyvelerin poşete konulmasını, kendilerinin de koruyucu maske ile eldiven takmasını tebliğ etti. Pazarcılar, yapılan tebligata uyarak tüm gıda ürünlerini poşetledi.

Pazarcılar, yapılan tebligata uyarak tüm gıda ürünlerini poşetledi.

Sebze ve meyvelerin hepsi poşetlenerek satışa sunuldu

Ardından zabıta ekipleri halk pazarını açtı. Pazardaki 170 tezgahta, sebze ve meyvelerin hepsi poşetlenerek satışa sunuldu. Pazarcıların çoğunluğu ise koruyucu maske ve eldiven taktı. Pazara gelenler alınan önlemleri görünce şaşırdı, ancak daha sonra memnun kaldı.

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Hal pazarında 35 yıldır tezgah açan Ahmet Çokdülger (66), "Geç kalınmış bir tedbir. Ama geç olsun güç olmasın, Hem bizim hem de pazara gelen vatandaşların sağlığı için çok önemli bir uygulama" dedi.

Pazar esnafından Gülben Dilvan (28) da sabah zabıta ekiplerinin gelip önlemleri kendilerine tebliği etmesiyle ürünlerini poşetlediklerini belirtip, "Uygulamanın bizim içinde alışverişe gelenler için de daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Böylelikle çok fazla temastan da kaçınılmış oluyor" diye konuştu.

Virüsün başkalarına da taşınması büyük oranda önlenmiş oldu

Pazarcı Bilgin Demir (30) ise, "Her yerde koronavirüsün yayılmasına karşı önlem alınıyor. Bizler de bu şekilde tedbirimizi aldık. Pazara gelenler ilk olarak şaşırıyor, sonra yerinde karar diyor. Ürünlerin poşetlenmesi yerinde bir uygulama oldu. Böylelikle, seçmek için dokunulmadığı için temas yoluyla virüsün başkalarına da taşınması büyük oranda önlenmiş oldu" dedi.

Elektrik malzemeleri satışı yapan dükkan işleten Ali Can Kertoğulları, "Koranivirüse karşı kendimi korumak için maske ve eldivenle dolaşıyorum. Sabah pazara alışverişe geldiğimde çok şaşırdım. Belediye ekiplerinin almış oldukları bu karar için teşekkür ederim. Herkes için en iyisi bu" ifadelerini kullandı.

Bazı pazarcıların koruyucu maske ve eldiven takarken kimileri sadece eldiven takmayı tercih ettikleri görüldü. Pazarcı kadınların ise başlarına bağladıkları eşarpları ağız çevresine dolayarak önlem alması dikkati çekti.

Öte yandan, belediye ekiplerinin pazarcılara poşet tedariki için destek olacağı öğrenildi.

Dünyadan kareler: Koronavirüsten öncesi ve sonrası
FOTOĞRAF 24
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Dünyadan kareler: Koronavirüsten öncesi ve sonrası
Geçtiğimiz yıllarda pek çok insanın ziyaret ettiği tarihi, turistik ve kültürel alanlar, meydanlar, toplantı merkezleri ile toplu taşıma araçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının yaygınlaşmasıyla birlikte boşaldı. Bu mekanlara gelenlerin de maske ile önlem aldıkları gözlendi. Belçika'daki Avrupa Parlamentosu da bunlardan bir tanesi.
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