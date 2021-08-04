Mehmetçik yangında mahsur kalan vatandaşı kurtardı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milas’ın Fesleğen Yaylası'ndaki yangında mahsur kalan bir vatandaşımız, Hava Kuvvetlerimizin 125’inci Eğitim Filo Komutanlığına ait helikopter ve görevli personel tarafından kurtarıldı." denildi.
İlk müdahale helikopterde yapıldı
Dumandan etkilenen vatandaşa ilk müdahale helikopterde yapıldı.
Keşif faaliyetleri sürüyor
Açıklamada, bölgede mahsur kalan başka vatandaşların olup olmadığını belirlemek üzere havadan keşif faaliyetlerinin devam ettiği vurgulandı.
2⃣Dumandan etkilenen vatandaşımıza ilk müdahale helikopterde yapıldı. Bölgede mahsur kalan başka vatandaşlarımızın olup olmadığını belirlemek üzere havadan keşif faaliyetimiz devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/W2E1I9z4cy
2⃣Dumandan etkilenen vatandaşımıza ilk müdahale helikopterde yapıldı. Bölgede mahsur kalan başka vatandaşlarımızın olup olmadığını belirlemek üzere havadan keşif faaliyetimiz devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/W2E1I9z4cy— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 4, 2021