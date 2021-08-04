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MUĞLA

Mehmetçik yangında mahsur kalan vatandaşı kurtardı

Milli Savunma Bakanlığı, Muğla'nın Milas ilçesinde yer alan Fesleğen Yaylası'ndaki yangında mahsur kalan bir vatandaşın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli tarafından kurtarıldığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Muğla Milasta mehmetçik yangında mahsur kalan vatandaşı kurtardı
Dumandan etkilenen vatandaşa ilk müdahaleyi asker yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milas’ın Fesleğen Yaylası'ndaki yangında mahsur kalan bir vatandaşımız, Hava Kuvvetlerimizin 125’inci Eğitim Filo Komutanlığına ait helikopter ve görevli personel tarafından kurtarıldı." denildi.

İlk müdahale helikopterde yapıldı

Dumandan etkilenen vatandaşa ilk müdahale helikopterde yapıldı.

Keşif faaliyetleri sürüyor

Açıklamada, bölgede mahsur kalan başka vatandaşların olup olmadığını belirlemek üzere havadan keşif faaliyetlerinin devam ettiği vurgulandı.

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