Mehmetçik yangında mahsur kalan vatandaşı kurtardı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milas’ın Fesleğen Yaylası'ndaki yangında mahsur kalan bir vatandaşımız, Hava Kuvvetlerimizin 125’inci Eğitim Filo Komutanlığına ait helikopter ve görevli personel tarafından kurtarıldı." denildi.

İlk müdahale helikopterde yapıldı

Dumandan etkilenen vatandaşa ilk müdahale helikopterde yapıldı.

Keşif faaliyetleri sürüyor

Açıklamada, bölgede mahsur kalan başka vatandaşların olup olmadığını belirlemek üzere havadan keşif faaliyetlerinin devam ettiği vurgulandı.

2⃣Dumandan etkilenen vatandaşımıza ilk müdahale helikopterde yapıldı. Bölgede mahsur kalan başka vatandaşlarımızın olup olmadığını belirlemek üzere havadan keşif faaliyetimiz devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/W2E1I9z4cy — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 4, 2021

REKLAM

OYNAT 00:47 İspanya'dan gelen uçaklar ve TOMA'lar Köyceğiz’e müdahale ediyor Muğla'nın Köyceğiz İlçesinde Perşembe günü başlayan yangın devam ediyor. Dağlık bölgede devam eden yangına 2 helikopterin yanı sıra İspanya'dan gelen 2 yangın söndürme uçağı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait yangın söndürme araçları ve Ankara Çevik Kuvvet'e bağlı TOMA'larda müdahale ediyor. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder