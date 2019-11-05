Gündem Muğlada art arda 3 deprem meydana geldi
MUĞLA

Muğla haberleri: Muğla'da art arda depremler

Muğla'da art arda 3 deprem meydana geldi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi merkezli, Richter ölçeğine göre 3.6, 3.2 ve 3.3 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi.

Haber Merkezi DHA
Muğla'da art arda depremler meydana geldi.
Muğla'da art arda depremler meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 06.50'de, merkez üssü Köyceğiz ilçesi olan, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Bu deprem, yerin 7,01 kilometre derinliğinde oldu. Köyceğiz'de, saat 06.51'de olan 3.2 büyüklüğündeki deprem ise yerin 7,00 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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3.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi merkezli, Richter ölçeğine göre, 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 09.33'te, merkez üssü Köyceğiz ilçesi olan, 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 7,03 kilometre derinliğinde oldu.

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