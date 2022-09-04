Muğla'da faciadan dönüldü: Otobüs yolcular tahliye edildikten sonra alevlere teslim oldu

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: 2023 yılında adayımız belli kararımız nettir

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sivas'ta gerçekleşen mitinginde halka hitap ederek seçim çalışmalarına start verdi. Bahçeli, ''Hiç kimse fıtrat değişti zannetmesin, damarlarımızdan akan kan o kandır, derdimiz Türkiye'nin istikbalidir. Derdimiz milli bekamız ve egemenlik hakkımız. 2023 adayımız belli kararımız nettir. Gizleyecek, saklayacak bir şeyimiz yok. Hedefimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar seçilmesidir'' dedi.