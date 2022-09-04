Gündem Muğlada faciadan dönüldü Otobüs yolcular tahliye edildikten sonra alevlere teslim oldu
MUĞLA

Muğla'da faciadan dönüldü: Otobüs yolcular tahliye edildikten sonra alevlere teslim oldu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeyken alev alan otobüs, yolcular tahliye edildikten sonra yanarak kullanılamaz hale geldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Muğlada faciadan dönüldü: Otobüs yolcular tahliye edildikten sonra alevlere teslim oldu
Muğla'da faciadan dönüldü: Otobüs yolcular tahliye edildikten alevlere teslim oldu.

Muğla-Denizli kara yolu Esentepe mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 61 BB 553 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından duman yükseldi.

  • Sürücü, aracı yol kenarına çekerek 36 yolcuyu tahliye etti.

İhbar üzerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını yakındaki ormanlık alana sıçramadan köpük sıkarak söndürdü.

Herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı olayda, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle Muğla-Denizli kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı, yolcular başka otobüsle seyahatlerine devam etti.
YKSde kritik tarih belli oldu

YKS'de kritik tarih belli oldu

Ek yerleştirme tercihi 7-13 Eylül arası yapılacak.
Muğlada faciadan dönüldü

Muğla'da faciadan dönüldü

Otobüs yolcular tahliye edildikten sonra alevlere teslim oldu.
Bir gece ansızın gelebiliriz uyarısı

​Devlet Bahçeli: Ege Denizi'ni aşmak çok kolay.

MHP Genel Başkanı Bahçeli "2023'e Doğru: Aday Belli Karar Net" mitinginde konuşuyor.

​İsraf artık son buluyor: Yemediğinizin parasını artık ödemeyeceksiniz

​Üç yıllık plan hazır.

MSB kaynakları: Türk jetleri 14 ayrı olayda 3 bin 372 saniye taciz edildi.

​Hazırlıklar tamamlandı

Cerrahi tekkesinin son postnişini Ömer Tuğrul İnançer vefat etti.

​Fransa'dan İslam'a saldırı

​Türkiye'nin en yüksek köprüsü Beğendik Botan Köprüsü

PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi etkisiz hale getirdi.

​Binlerce komando aynı anda tırmandı.
1 ayda aynı evi 2 defa soydu: Sonunda yakayı ele verdi
Gündem

1 ayda aynı evi 2 defa soydu: Sonunda yakayı ele verdi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir evi 2 defa soyan hırsız, Nazilli polisinin titiz çalışması sonucu yakalandı.Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre 1 ay içerisinde Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir evden 2 sefer hırsızlık olayı meydana geldi. Evden çok sayıda kıyafet, 1 adet dizüstü bilgisayar, çanta, kumbara içerisinde ki paralar, battaniye, kol saati, parfüm, şampuan, zeytinyağı gibi malzemeleri çalan hırsız, kamera görüntülerinden kaçamadı.
Geçen yıl yanan ormanların yüzde 90'ında çalışmalar tamamlandı
Gündem

Geçen yıl yanan ormanların yüzde 90'ında çalışmalar tamamlandı

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KARADENİZ'e katılan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey orman alanlarının yangınlar nedeniyle ciddi zarar gördüğüne işaret ederek, "Geçen yıl yanan 139 bin 500 hektar ormanımızın yüzde 90'ında çalışmaları tamamladık. Yanan ağaçların sahadan çıkarılması işlemini tamamladık. Yanan sahanın yüzde 50'lik kısmında sahada bulunan ağaçların tohumlarıyla tekrar çimlenme elde ettik. Yüzde 23'lük kısım doğal haline bırakılarak ormanlaşması sağlanacak. Geri kalan yüzde 27'lik kısımda ise arazi hazırlığı yaparak fidan dikimini yapıyoruz. Onda da yüzde 85'lik kısmı tamamladık." ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 2023 yılında adayımız belli kararımız nettir
Gündem

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 2023 yılında adayımız belli kararımız nettir

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sivas'ta gerçekleşen mitinginde halka hitap ederek seçim çalışmalarına start verdi. Bahçeli, ''Hiç kimse fıtrat değişti zannetmesin, damarlarımızdan akan kan o kandır, derdimiz Türkiye'nin istikbalidir. Derdimiz milli bekamız ve egemenlik hakkımız. 2023 adayımız belli kararımız nettir. Gizleyecek, saklayacak bir şeyimiz yok. Hedefimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar seçilmesidir'' dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.