Muğla'da feci ölüm: Kuyuda temizlik yaparken üzerine çamur kazanı düştü

Sosyal medyada paylaştıkları paylaşım sonrası bir hayırsever tarafından gönderilen gelinliği giyen Semra için eşi Erkan da damatlık giyerek hayalleri olan düğünü Çalışır’ın desteğiyle yerine getirdi.

Düğün hayallerini gerçekleştirmişlerdi<br><br>Ameliyat ve doğumuna yardımcı olan ve sosyal medya üzerinden ulaştığı Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır’ın desteğiyle Diyarbakır Dicle Üniversitesine getirilerek 38 günlük tedavi sürecine girdi. Ağır yaraları pansumanlarla giderilen Semra, gelinlik giyemeden evlendiğini Çalışır’a anlatınca, dernek başkanı harekete geçti.

Semra, daha sonra yaraları artınca bir kez daha ölümle burun buruna geldi.

Sürekli pansuman ve bakıma ihtiyacı olan Semra’ya eşi Erkan destek çıkarak bakım ve pansumanlarını yaptı.

Bartın’da yaşayan Semra Sevinç, ağır kelebek hastası olarak dünyaya geldi. Vücudunda çıkan yaralar nedeni ile zor bir çocukluk dönemi geçiren Sevinç, yaşı ilerleyince evde ölümü beklemek yerine aşka yelken açmayı seçmişti.

Ölümü göze alıp evlenmişti: Kelebek hastası Semra Sevinç’ten kahreden haber

Bartın'da yaşayan kelebek hastası Semra Sevinç, hastalığı nedeni ile ölümü beklemek yerine aşka yelken açmayı seçmişti. İnternetten tanıştığı Erkan Sevinç ile dünya evine giren Semra Sevinç'in bu evlilikten bir de çocuğu oldu. Bebek gibi bakılan Semra, 7 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.

