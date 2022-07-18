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MUĞLA

Muğla'da feci ölüm: Kuyuda temizlik yaparken üzerine çamur kazanı düştü

Muğla'da kuyuda temizlik yaparken üzerine çamur kazanı düşen Turgut Özdemir (52), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Haber Merkezi DHA
Muğlada feci ölüm: Kuyuda temizlik yaparken üzerine çamur kazanı düştü
Kuyuda temizlik yaparken üzerine çamur kazanı düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, bugün akşam saatlerinde Muğla'nın Menteşe ilçesinin Düğerek Mahallesi'nin Sece mevkisinde meydana geldi. Turgut Özdemir, başka birisine ait bahçede bulunan kuyuda temizlik yaparken üzerine çamur kazanı düştü.

İş arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

DHA

İtfaiye erlerince halat yardımıyla çıkarılan Turgut Özdemir, sağlık ekipleri tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ölümü göze alıp evlenmişti: Kelebek hastası Semra Sevinç’ten kahreden haber
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Bartın’da yaşayan Semra Sevinç, ağır kelebek hastası olarak dünyaya geldi. Vücudunda çıkan yaralar nedeni ile zor bir çocukluk dönemi geçiren Sevinç, yaşı ilerleyince evde ölümü beklemek yerine aşka yelken açmayı seçmişti.
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Aynı hastalığa sahip diğer kişiler evden dışarı adımını atamazken Semra Sevinç, internetten tanıştığı Erkan Sevinç’e kaçarak evlendi.
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Sürekli pansuman ve bakıma ihtiyacı olan Semra’ya eşi Erkan destek çıkarak bakım ve pansumanlarını yaptı.
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4 yıl sonra gebelik müjdesini alan Semra, doğum yapmasının hayatına bedel olacağını bilmesine rağmen, sağlıklı bir çocuk dünyaya getirdi.
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Semra, daha sonra yaraları artınca bir kez daha ölümle burun buruna geldi.
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Düğün hayallerini gerçekleştirmişlerdi<br><br>Ameliyat ve doğumuna yardımcı olan ve sosyal medya üzerinden ulaştığı Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır’ın desteğiyle Diyarbakır Dicle Üniversitesine getirilerek 38 günlük tedavi sürecine girdi. Ağır yaraları pansumanlarla giderilen Semra, gelinlik giyemeden evlendiğini Çalışır’a anlatınca, dernek başkanı harekete geçti.
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Sosyal medyada paylaştıkları paylaşım sonrası bir hayırsever tarafından gönderilen gelinliği giyen Semra için eşi Erkan da damatlık giyerek hayalleri olan düğünü Çalışır’ın desteğiyle yerine getirdi.
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7 ay önce gelin arabasını süsleyerek tarihi On Gözlü Köprüde halay çekip oynayan çift, 5 yıl öncesine giderek gerçekleştiremedikleri hayali yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı.
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Bebek gibi bakılan kelebek hastası Semra’nın 7 aylık yaşam mücadelesini kaybederek hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.
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Ölümü göze alıp evlenmişti: Kelebek hastası Semra Sevinç’ten kahreden haber
Bartın'da yaşayan kelebek hastası Semra Sevinç, hastalığı nedeni ile ölümü beklemek yerine aşka yelken açmayı seçmişti. İnternetten tanıştığı Erkan Sevinç ile dünya evine giren Semra Sevinç'in bu evlilikten bir de çocuğu oldu. Bebek gibi bakılan Semra, 7 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.

15 yaşındaki Kezban'ın sır ölümü: Cansız bedeni günler sonra bulunmuştu, ölüm nedeni araştırılacak
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Şırnak'ın Cizre ilçesinden mayıs ayında mevsimlik işçi olarak Bursa'nın Karacabey ilçesine gelen Süleyman ve Sefina Sakcak çiftinin kızları Kezban, 30 Mayıs günü annesiyle tartıştıktan sonra Bakırköy Mahallesi'nde kaldıkları çadırdan ayrıldı.
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Ortaokulu bıraktığı belirtilen Kezban’dan haber alamayan aile, jandarmaya haber verdi.
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Jandarmanın her yerde aradığı Kezban Sakcak’ın cansız bedeni, dün saat 09.00 sıralarında kaldıkları çadıra 3 kilometre mesafedeki Uluabat Gölü'nün yakınındaki tarlada bölgedekiler tarafından bulundu.
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Çürümeye başladığı belirlenen Kezban’ın cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırdı.
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Yapılan ön incelemede vücudunda mermi ve kesici alet izine rastlanmadığı belirtilen Kezban'ın kesin ölüm nedenini, otopsiyle belirlenecek.
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Cenazesi dün sabah ailesine teslim edilen Kezban Sakcak, Şırnak'ın Cizre ilçesinde toprağa verildi.
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15 yaşındaki Kezban'ın sır ölümü: Cansız bedeni günler sonra bulunmuştu, ölüm nedeni araştırılacak
Bursa'nın Karacabey ilçesinde mevsimlik işçi olan ailesiyle kaldığı çadırdan ayrıldıktan 14 gün sonra tarlada ölü bulunan Kezban Sakcak'ın (15) cenazesi ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Sakcak'ın ölüm nedeni, otopsi sonucunda belli olacak.


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