Muğla'da hatalı sollama 5 can aldı: 2 eski belediye başkanı ve profesör kazada öldü

Sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobil, karşı yönden gelen arı kovanı yüklü kamyona çarptı. Korkunç kaza önceki gece saat 23.30 sıralarında Muğla Seydikemer'de meydana geldi. Fethiye'den Antalya Korkuteli'ne giden Süleyman Kılınç'ın kullandığı 07 ACK 674 plakalı otomobil, hatalı sollama nedeniyle karşıdan gelen 07 PY 619 plakalı arı yüklü kamyonla çarpıştı.

Mevlüt Şimşek

Süleyman Kılınç

Kenan Demirayak

Otomobildeki 4 kişi olay yerinde can verdi, kamyondaki 3 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Otomobil içinde ölenlerin 1994-1999 yıllarında DYP'den Altınyayla belediye başkanlığı yapan Mevlüt Şimşek (57), ANAP'tan 1999-2000 yıllarında Altınyayla belediye başkanlığı yapan Süleyman Kılınç (66), Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Demirayak (61) ve güreş ağası Ünal Karapınar (58) olduğu tespit edildi. Kamyon şoförü Süleyman Sazboğaz (54) da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 5 kişinin cansız bedenleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yaralıların tedavileri sürüyor.

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