Müjdemiz olacak

AK Parti’nin Meclis grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, terörle mücadelede yeni bir dönemin ve atılacak adımların sinyalini verdi. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Türkiye, önündeki psikolojik ve fiziki bariyerleri yıktı, bugün artık kendine güvenen, tarihinden güç alan, milleti ve devletiyle aynı ideallere kenetlenmiş bir ülke var. Dün adeta yok sayılan, sadece kendisine bahşedilen sınırlar içinde hareket eden bir ülke görünümünden bugün küresel düzeyde oyun kuran bir devlet haline geldik. Artık her alanda kendi iradesini ortaya koyabilen, gerektiğinde 7 düvele meydan okuyabilen bir Türkiye var.

YENİ BİR İSTİKLAL HARBİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Türkiye’yi Suriye gibi, Irak gibi, Libya gibi yapabileceklerini sananlara cevabımızı inlerine girerek, güvendikleri dağları başlarına yıkarak verdik. Her ne kadar birileri hala Türkiye’nin verdiği bu büyük mücadelenin farkında değilse de milletimiz olup biteni görüyor ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. Türkiye, yeni bir istiklal harbi veriyor ve hamdolsun zafere doğru adım adım yürüyor.

YOL YAKINKEN YANLIŞTAN DÖNÜN

Barış Pınarı Harekatımızla bir kez daha gördük ki karşımızdakiler bir iki asır önce ne hissediyorlarsa, şimdi de onu hissediyor, ne yapıyorlarsa onu yapıyorlar. Kini, nefreti ve ilkelliği her fırsatta ortaya koyuyorlar, değişen bir şey yok. Yanlış yapıyorsuz, bugün kendi ellerinizle beslediğiniz terör yılanı eninde sonunda sizi de ısıracaktır. Sarı yelekliler sadece bir ülkede olmayacak, bütününde olacak. Gelin yol yakınken bu yanlıştan dönün.

REKLAM

BU İŞLERİN HABERİ VERİLİR Mİ

Bazı ülkeler milli güvenliklerine tehdit olarak gördükleri teröristleri her nerede olurlarsa olsun bulup ortadan kaldırıyor. Öyleyse Türkiye’nin de aynı hakka sahip olduğunu kabul ediyorlar demektir. Buna ellerini sıktıkları, övgüler düzdükleri teröristler de dahildir. İnşallah yakında bu konuda milletimize müjdelerimiz olacaktır. (O müjde teröristbaşı Mazlum Kobani’nin Türkiye’ye iadesi konusunda mı?) Niye acele ediyorsun? Bu işlerin haberi verilir mi? Amerika haber vere vere mi geldi?

B ve C planına geçeriz

Erdoğan, partisinin Meclis Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. ABD’ye yönelik tepkiyi toplantıda dile getirdiği hatırlatılarak, 13 Kasım’daki ABD ziyaretinin bu koşullarda gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine yönelik soru üzerine Erdoğan, “Şu anda henüz kararımı vermedim. Ama soru işareti” ifadesini kullandı. Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı kapsamında B ve C planlarının neler olduğuna ilişkin soru üzerine de şunları kaydetti: “Şu anda A planını uyguluyoruz. Bu devriyeler vesaire filan, bunlar devam edecek. Bu devriyelerden sonra arazideki bütün gelişmelere göre de nerede ne gibi adımlar atılması gerekiyor? İşte Ayn El Arab’da, Münbiç’te beklenenler eğer yerine getirilmiyorsa buralarda B planına, C planına geçebiliriz.” Bu hafta içerisinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşmesinin olup olmayacağı sorusuna Erdoğan, “Her an olabilir. Gelişmelere göre” yanıtını verdi.

Hiçbir kıymeti harbiyesi yok

ABD Temsilciler Meclisi’ndeki tasarılara tepki gösteren Erdoğan, “Sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili tasarı ABD kamuoyunda ülkemiz aleyhine oluşan hava kullanılarak geçirildi. Fırsatçılık yapıldı. ABD’ye, tüm dünyaya sesleniyorum bu atılan adımın hiçbir kıymeti harbiyesi yok, bunu tanımıyoruz. Kendileri çalıp, kendileri oynuyorlar. Buna rağmen ülkemize atılan iftiranın bir ülke parlamentosunda kabul edilmesinden üzüntülüyüz. Dedik ki, bu iş tarihçilerin işidir. Bu iş arkeologların işidir. Görevlendirelim onlar bu çalışmayı yapsınlar. Bu işe bir siyaset gömleği giydirilmesin. Arşivlerimizde 1 milyonun üzerinde belge var. Ermeniler bugüne kadar herhangi bir arşiv sunamadılar. Yok ki sunsunlar. Bal bal demekle ağız tatlanmaz. Suçlusun demekle bizi suçlayamazsınız. Bu adımı, bu kararı biz tanımıyoruz” dedi.

SUÇLU İADESİ BEKLEMEYİN

Erdoğan, “Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen diğer tasarı Barış Pınarı Harekatı bahanesiyle ve ipe sapa gelmez iddialarla şahsıma, aileme, bakanlarıma yaptırım uygulanması talebiyle ilgilidir. FETÖ’nün yıllarca piyasada dolaştırıldığı iddialara dayandırılan ve hiçbir tutarı olmayan bu tasarıyı da şiddetle reddediyoruz. Amerika, bir FETÖ’ye mahkum olacak kadar küçüldü mü? Kalkıp da 400 dönüm arazi tahsis ettiğiniz bu adam için Adalet Bakanlığımız 90 koli suç raiyası gönderdi. Ya bunu bize teslim edeceksiniz ya da bizden suçluların iadesi konusunda bir iade beklemeyin” diye konuştu.

Macron teröriste yataklık yapıyor

Partisinin genel merkezinde düzenlenen toplantıda AK Parti’nin kuruluşundan bu yana görev yapmış il başkanları ile bir araya gelen Erdoğan, “AK Parti’linin eskisi yenisi olmaz. Dava adamının görevi ancak son nefesini verince biter. Bu kutlu yolculukta yoldan çıkanlar, yolunu kaybedenler, kerameti kendinde görenler oldu ve olacak. Dava adamı sıfatını sonuna kadar taşımak herkese nasip olmaz. Biz kimin nereye gittiğine değil, kendimizin hangi istikamette yürüdüğüne bakacağız” dedi.

REKLAM

Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı’nın devam ettiğini hatırlatarak, “Şayet bize verilen sözler yerine gelir, sınırlarımız teröristlerden arındırılır, tahkimatlar yıkılırsa ne ala. Çok ciddi tahkimatlar var, tüneller var ve hala suçlu arıyorlar. Ne suçlu arıyorsun ya. Bütün o tünellerin betonlarını nereden alıp yaptılar? Lafarge. Lafarge kimin fabrikası? Fransızların. Ey Fransa sen önce bunun bedelini öde ya. Siz terör örgütlerine yardım yataklık yapan bir yönetimsiniz. Önce bunun bedelini ödeyin” diye konuştu.

Hakkımızı saklı tutuyoruz

Erdoğan, “İstiyoruz ki bir an önce Tel Abyad ve Rasulayn’ı bir halledelim. Ondan sonra diğer bölgeleri ki şimdi Rusya’yla birlikte devriye çalışmasına başlayacağız. Bu devriye çalışmasıyla sınırımızdan güneye doğru 7 kilometrelik derinlikte devriye çalışmasını sürdüreceğiz. Daha sonra gereğini görüşmeler yoluyla devam ettireceğiz” dedi.

Erdoğan, “Ruslarla vardığımız 150 saatlik mutabakat sona erdi. Rusya tarafı bize Tel Rıfat, Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki bölgelerden 34 bin terör örgütü mensubunun beraberindeki 3 bin 260 ağır silahla birlikte 30 kilometrelik hattın dışına çıktığını ifade etmişlerdir. Her ne kadar bizim elimizdeki bilgiler, bu konuda henüz tam manasıyla başarılı olunamadığına işaret ediyorsa da sahadaki tespitlerimizin ardından kendilerine gereken cevabı vereceğiz. Bu kapsamda cuma günü Ruslarla ortak devriye çalışmalarını başlatıyoruz. Şayet terör örgütü mensuplarının 30 kilometrelik alanın dışına çıkartılamadığını görürsek veya her nereden olursa olsun saldırılar sürerse, kendi harekatımızı gerçekleştirme hakkımızı saklı tutuyoruz” diye konuştu.

Hedefimize adım adım ilerliyoruz

Suriyelilerin güvenli hale getirilen yerlere geri dönüşleriyle ilgili projeleri süratle hayata geçireceklerini belirten Erdoğan, “Avrupalı liderlerle ya kasım ayı içinde ülkemizde ya da aralık başında NATO zirvesinde bu konuyu detaylı bir şekilde ele alacağız. Unutmayın bu tür mücadeleler uzun solukludur. Bazen bize ‘30 kilometrenin ötesindeki teröristler ne olacak?’ diye soruyorlar. Diğerlerine ne olacaksa onlara da aynısı olacak, son teröriste kadar tamamı temizlenecek. Gerektiğinde sahada gerektiğinde masada oyunu değiştirecek hamleler yaparak, hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdüreceğiz. Biz, bölgemizde neredeyse yarım asırdır ilmek ilmek işlenen bir büyük oyunu bozduk, bozuyoruz. Şimdi adım adım kendi planlarımızı, projelerimizi, önceliklerimizi hayata geçiriyoruz. Aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Yeneroğlu AK Parti’den istifa etti

AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, partisinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa sonrası AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 290'a düştü. Yeneroğlu'dan boşalan AK Parti MKYK üyeliğine İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy getirildi. Yeneroğlu, AK Parti’den istifa kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteği doğrultusunda aldığını söyledi.