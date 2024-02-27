Murat Kurum 'Çilesiz İstanbul' projelerini tek tek anlattı: İki yakayı bir kez daha denizin altından bağlayacağız

Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Murat Kurum, “Çilesiz İstanbul Tanıtım Toplantısı”nda konuştu.









Kurum'un açıklamalarının satır başları şöyle:

Bir dakikanın bile önemli olduğu çağda yaşıyoruz. Herkes bu çilelerden bıkmıştır. İnsanımız duraklarda beklemekten canından bezmiştir. Ben bu görüntüleri izlerken üzülüyorum. Duraklarda, yürüyen merdivenlerin çalışmadığı, sellerin bastığı, otobüsün arızalandığı üzüldüğümüz bir durumla karşı karşıyayız.





İstanbul'u yönetenlere baktığımızda insanımızın sıkıntılarından rahatsız olmadıklarını görüyoruz. Ortaya çözüm koymadılar. Vatandaşın taleplerini gittiğimiz her yerde dinliyoruz.









Hedeflerimizi İstanbul için ortaya koyduk. İstanbul 5 yıldır Türkiye Yüzyılı hedefinden sapmıştır. İBB belediyecilikte sınıfta kalmıştır. Her iş günü kurtarma eyleminden ileri gidemedi. Çare insanı merkeze alan gerçek belediyeciliktir.

Bugün gittiğimiz her yerde milletimizin umudunu görüyoruz. Yediden yetmişe insanlarımız bize güveniyor. Biliyorlar ki biz ne yaparsak tam yaparız.





Ulaşım projelerimizi İstanbullu kardeşlerimize sunuyoruz.

Ne zaman nereye varabileceğimizi bildiğimiz, sevdiklerimize en kısa sürede ulaşabileceğimiz İstanbul hayalinin peşinde koşuyoruz. Bunu İstanbul'a kazandıracağız, gece gündüz çalışacağız. Bizi aradığınızda şantiye sahasında olacağız. Orada çalışırken bulacaksınız bizi. Beklediğimiz özlediğimiz İstanbul için çalışırken bulacaksınız bizi.





35 ulaşım vaadinden 4'ünü yapabildiler

Mevcut İBB yönetimi her alanda olduğu gibi ulaşımda da başarısız oldu. 35 ulaşım vaadinden 4'ünü yapabildiler. Bu trafik İstanbul'u çileden çıkaran hale geldi. Paradan, zamandan, her şeyden kaybediyoruz. 1 yılda 288 saat kaybediyoruz. İstanbullunun ömründen 3 yıl çalınıyor. Biz İstanbul'u yavaşlatan, halkımızı bezdiren bu trafik çilesini İstanbullu kardeşlerimiz ile bitireceğiz. 1 Nisan'dan itibaren İstanbul'un yolunu açmaya geliyoruz. Bin kişiye 209 araç düşüyor. Her geçen gün Avrupa ortalaması olan 582 sayısına yaklaşıyoruz.





Yolculuk sayılarımız iki yaka arasında 2029 yılında 3,71 milyona ulaşacak. Doğru planlama yapmazsak bugünkü manzaradan daha kötü boyutta yaşayacağız. 49 dakikada evimize ulaşabilirken bu 49 dakikayı 2019 yılında 45 dakikaya düşürdük. Mevcut İBB yönetimi 5 yılda bu süreyi 64 dakikaya çıkardı.





Bunlar milletimize 5 yılda 230 km metro yapacağız dediler, her işte olduğu gibi burada da sözlerini tutmadılar. Sorulunca da 'böyle söz vermedik' dediler. 10 metro hattının üçünün yapımını bile durdurdular. Bırakın verilen sözleri tutmayı 'açtık' dedikleri 47,3 km hattın sadece 8 kilometresini tamamladılar.





İptal ettikleri hatların birine hafriyat döktüler

Bu beceriksizlikle yetinmeyip bizim devam eden hatlarımızı iptal ettiler. Hafriyat doldurdular. Dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz böyle bir şey. Daha da acısı 5 yılda bu şehrin geleceği için yeni metro ihalesi yapmadılar. İstanbul'un kayıp yıllarından böyle örnekleri artırabiliriz. Bunları söylemenin manası yok. İstanbullular bu sorunla iç içe yaşıyor. Bunların yarım bıraktığını da hafriyat döktüğünü de, iptal ettiğini de 1 Nisan sabahı çalışarak, trafik çilesini hep birlikte bitireceğiz.





Biz 2029 yılında karayolu payını yüzde 60'a, raylı sistem payını yüzde 37'ye çıkaracağız. Bu dünyanın diğer metropollerinde böyle. Hedefimiz için sürekli çalışacağız. Yer üstünde kentsel dönüşüm şantiyelerinde çalışırken yerin altında metro projelerimiz için çalışacağız. Ne olursa olsun İstanbul'un hız ve konforunu artıracağız, İstanbul'u birlikte yükselteceğiz.





Uğraştıran İstanbul değil ulaştıran İstanbul planımızı anlatacağız. Bu planla ulaşım projelerimizi hayata geçireceğiz. Konforlu, güvenilir, ekonomik ulaşım için bu projeleri gerçekleştireceğiz. Dijital olarak güncelleyeceğiz. Yeni yollar, otoparklar ile ağımızı genişleteceğiz. Ulaşım akademisi kurarak sürücü, yolcu ve yayaların eğitim alacağı akademi olacak. Bu ana plan kapsamında, nüfus, ekonomik büyüme gibi makro istatistikleri göstereceğiz.





Metro hattı uzunluğu 2 katına çıkacak

Gelecek için yatırımlarımızı oluşacak yük ve tahminleri hesap edeceğiz. oluşacak talepler doğrultusunda da altyapıyı buna göre kurgulayacağız. Tüm proje detaylarımızı buna göre tasarladık. Şu anda metro hatları 340 km, 2029'da 650 km'ye çıkaracağız bunu. 2034'te ise 1004 km'ye çıkaracağız.





Biz geçmişte söz verdik, hamdolsun ki tuttuk. On binlerce konutun dönüşümünü yaptık. Bizi projelerimiz ile görürsünüz. Biz istersek yapamayacağımız hiçbir şey yok. Kaynağı da İstanbul'dan, üreterek, ilgili bakanlıklarımız ile uyum içinde bu projeleri gerçekleştireceğiz.





'Yenikapı-Sefaköy hattını yapacağız'

Raylı sistem ağımızı 465 km'ye yükselteceğiz. Yenikapı-İncirli-Sefaköy hattımız 14.2 km'lik. İkinci projemiz 18 km'lik Sefaköy, Avcılar Beylikdüzü Tüyap metro hattı. Bu iki hattımızı ivedilik ile bitireceğiz. Beylikdüzü-Bakırköy seyahati 39 dakika olacak.





Denizin altından yeni tünel

Deniz altında İstanbul'un iki yakasını bir kez daha bağlayacağız. 28 km'lik İncirli Gayrettepe Söğütlüçeşme metro hattı.

Bir diğer hattımız Sultanbeyli-Kurtköy metro hattımız. Sabiha Gökçen Kurtköy hattımızla ulaşımı kolaylaştırıyoruz.





Üsküdar-Kartal tramvay hattı

Üsküdar Kadıköy Maltepe Kartal tramvay hattı ile trafik yükünün fazla olduğu minibüs caddesine nefes aldıracak. Bu hatla trafik yükünü hafifletip 4 ilçeyi bağlayacağız.





Metrobüs hattı Silivri'ye uzayacak

Metrobüs hattımızı Silivri'ye kadar uzatıyoruz. Büyükçekmece'ye gittim, CHP tarafından yönetiliyor burası. İnsanımız kırgın, niye göz ardı ediliyoruz diyorlar. Her ortamda bize ifade ediyorlar.

Her yıl filolarımıza 100 elektrikli metrobüs ve 250 otobüs hedefi koyduk.





Deniz ulaşımında aktarma ücretsiz olacak

Mevcut İBB yönetimi deniz ulaşımında da sınıfta kaldı. Deniz ulaşımının payını yüzde 10'a çıkaracağız. 500 bin yolcu sayısını 1 milyona ulaştıracağız. Çubuklu-Yenikapı arabalı vapuru hattını hayata geçireceğiz. Çengelköy-Yenikapı arabalı vapuru projeleriyle karayoluna alternatif ulaşım imkanları eklenecek. Göreve gelir gelmez deniz ulaşımında aktarma ücretsiz olacak.





Özel motosiklet yolları kurulacak

İstanbul'da motosiklet kullanımı 2018 yılından 2023 yılına kadar yüzde 119 oranında artış gösterdi. Motosiklet kullanıcılarına özel motosiklet yolları kurulacak.

Moto kurye park alanları hizmete alınacak.

Yeni nesil mobilite ve akıllı ulaşımı teşvik etmek için; bisiklet cazip ulaşım aracı haline getirilecek.

Bisiklet yolu uzunluğu 2029 yılına kadar iki katına çıkartılıp 1000 kilometreye, 2034 yılına kadar ise 1500 kilometreye ulaştırılacak.

Yeni ve kullanışlı scooter park alanları kurulacak, paylaşımlı bisiklet yaygınlaştırılarak kullanımını teşvik edecek adımlar atılacak.

Yaya dostu şehir için ‘Millet Yolları’ yapılacak.





Ayrıntılar geliyor...











