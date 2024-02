Murat Kurum 'Çilesiz İstanbul' projelerini tek tek anlattı: İki yakayı bir kez daha denizin altından bağlayacağız

İstanbul'u yönetenlere baktığımızda insanımızın sıkıntılarından rahatsız olmadıklarını görüyoruz. Ortaya çözüm koymadılar. Vatandaşın taleplerini gittiğimiz her yerde dinliyoruz.

Hedeflerimizi İstanbul için ortaya koyduk. İstanbul 5 yıldır Türkiye Yüzyılı hedefinden sapmıştır. İBB belediyecilikte sınıfta kalmıştır. Her iş günü kurtarma eyleminden ileri gidemedi. Çare insanı merkeze alan gerçek belediyeciliktir.

Bugün gittiğimiz her yerde milletimizin umudunu görüyoruz. Yediden yetmişe insanlarımız bize güveniyor. Biliyorlar ki biz ne yaparsak tam yaparız.

Mevcut İBB yönetimi her alanda olduğu gibi ulaşımda da başarısız oldu. 35 ulaşım vaadinden 4'ünü yapabildiler. Bu trafik İstanbul'u çileden çıkaran hale geldi. Paradan, zamandan, her şeyden kaybediyoruz. 1 yılda 288 saat kaybediyoruz. İstanbullunun ömründen 3 yıl çalınıyor. Biz İstanbul'u yavaşlatan, halkımızı bezdiren bu trafik çilesini İstanbullu kardeşlerimiz ile bitireceğiz. 1 Nisan'dan itibaren İstanbul'un yolunu açmaya geliyoruz. Bin kişiye 209 araç düşüyor. Her geçen gün Avrupa ortalaması olan 582 sayısına yaklaşıyoruz.