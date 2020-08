Murat Kurum teminat verdi: Yeni Dereli’de bir daha böyle felaket olmayacak

Giresun’un Dereli ilçesinde 22 Ağustos gecesi meydana gelen ve büyük bir felakete neden olan selin yaraları hızla sarılıyor. Merkezi Akkaya Deresinin etrafına kurulu olan 20 bin nüfuslu ilçedeki hayat bir hafta içinde normale dönmeye başlarken, yıkım ve can kayıplarına neden olan derenin ıslah çalışmaları da hızla devam ediyor. Dere yatağındaki çok sayıda bina tahliye edildi ve yıkımlarına başlandı. Diğer yandan yeni bir Dereli’nin inşasına da başladı. Çok sayıda bakan ise sel felaketinin olduğu gecenin sabahından beri Dereli’de. Sekiz gündür ilçede olan ve temizlik, tahliye, yıkım ve yapım işlerini sahada yürüten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Dereli’de bir gün boyunca dolaşıp çalışmaları takip ettik. Felaketin yaralarının bir haftada sarılıp ilçenin günlük yaşantısına kavuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki devlet koordinasyonun etkili olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum, bir yıl içinde yeni bir Dereli inşa edileceğini ve benzeri bir yoğunlukta yağışta böyle bir felaketin yaşanmayacağını ifade etti.

Yeni Dereli en geç bir yıl içinde, meydanlarıyla, sağlam ve güvenli konutlarıyla, dere kenarındaki dinlenme alanlarıyla daha prestijli bir yer olacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yenisafak.com’a yaptığı açıklamaların satır başları şöyle:

Deprem kadar zarar vermişti

Geldiğimizde vahim bir tablo vardı. Vatandaşlar ‘Dereli bir daha ayağa kalkar mı?’ diyordu. Birinci katlara kadar kum, çakıl doluydu. Etki bakımından deprem kadar zarar vermişti. Dereleri, köyleri gördünüz. Hemen hemen her bölgede hasar var. Kısa zamanda tüm birimler seferber oldu. Ulaşamadığımız hiçbir yer kalmadı. Arazi engebeli. Kolay değil burada çalışmak. Bakıyorsunuz her çöken yolda, her kayan evin yanında devletten bir kişi var. 400’den fazla makina çalışıyor. Hayat giderek normale dönüyor. Artık kalıcı çözümler ve projelere başlandı. Onlar da inşallah biter.

REKLAM

Yedi günde 52 bina yıkıldı

Aradan 7 gün geçti. Burada 52 bina yıkılıyor. Bu 52 binada 148 bağımsız bölüm var. Bağımsız bölümdeki insanları taşıyoruz. Kırmadan, dökmeden, evinin eşyasını da taşıyoruz. Yeni projeleri yapıyoruz. Bir hafta 10 gün içinde ihalesine çıkacağız. Bir yılda da, vatandaşı en az mağdur olacak şekilde teslim etmeye çalışacağız. Bir binaya gidince kenarında köşesinde ne varsa gözünüze çarpıyor. Burada da en önemli şey vatandaşımızın risk altında olup olmadığına bakıyoruz. O gözle inceliyoruz. Allah göstermesin yarın bir yağış daha olduğu zaman nasıl bir sonucu olabileceğine bakıyoruz. O çerçevede yapıların durumuna, bundan sonraki sellerde zarar görüp görmeyeceğine bakmaya çalışıyoruz.

'Yeni Dereli’de böyle bir felaket yaşanmayacak

Yeni Dereli’de, dere güzergâhında vatandaşımızı riske atacak herhangi bir yapılaşma olmayacak. Tehdit altındaki yapıları kaldırdık. Kaldırmaya da devam ediyoruz. Merkezdekilerin hepsini kaldırdık, orada bir tehdit yok artık. Benzer bir yağmur olduğunda böyle bir felaket olmayacak inşallah. Yeni Dereli en geç bir yıl içinde, meydanlarıyla, sağlam ve güvenli konutlarıyla, dere kenarındaki dinlenme alanlarıyla daha prestijli bir yer olacak.

OYNAT 02:03 Bakan Kurum Giresun'da yapılan çalışmaları Yeni Şafak'tan Ersin Çelik'e anlattı: Yeni bir Dereli kuruyoruz Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel afetinin yaşandığı Giresun'un Dereli ilçesinde yapılan çalışmaları, Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'e anlattı. İlçede 46 yapının yıkımının gerçekleştirildiğini ve dere hattının genişletildiğini belirten Kurum, 'Bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için önlemleri alıyoruz. Buralar (dere kenarı) peyzaj ile donatılacak, vatandaşımız burada soluklanacak, nefes alacak. Yeni bir Dereli inşa ediyoruz yukarıya. Karadeniz mimarisinde 'Küme evleri' adında bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Tüm çalışmaları bir, iki ayda tamamlamış olacağız inşallah' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Aileleri gerekirse otelde misafir ediyoruz

Dereli’de güzel konutlar yapıyoruz. Hem köylerde hem ilçe merkezlerinde iyiyi gösterince insanlar ikna oluyorlar. Devletin kendilerini mağdur etmeyeceklerini biliyorlar. Tüm yardımları ayaklarına götürüyoruz. Kira yardımları ve evin taşınması… Hiçbirini kendilerine bırakmıyoruz. Gerekirse bir otelde misafir ederek yapılması gereken tüm hizmetleri yapmaya çalışıyoruz. Onlar da bize yardımcı oluyorlar. Tüm vatandaşlar, olmaması gerekiyorsa olmaz diyor.

REKLAM

Karadeniz’de dere güzergahlarındaki binaların tespiti yapılıyor

İklim değişikliği eylem planımızı açıkladık. Özellikle Karadeniz bölgesinde yapılması gerekenleri, dere güzergahı üzerindeki binaların tespitlerini ve bu tespitlerle birlikte yeni yapılacak konutlarla ilgili çalışmaları başlattık. DSİ’nin ve AFAD’ın tespitleri var. Bu alanlarda yaşayanları, daha güvenli alanlara taşıyacak süreçleri de ilgili tüm bakanlıklar yapıyorlar.

Baraj olmasa Doğankent su altında kalabilirdi

Doğankent’teki baraj olmasaydı, tüm Doğankent su altında kalabilirdi. Baraj tuttu suyu. Sonuçta o baraj Doğankent’i kurtardı. HES’lerin suyu tutarak, etkisini azaltma özelliği var. Öyle bir tehdit olduğunda barajlar kapaklarını açıyorlar, suyun debisini azaltıyorlar.

Genel müdürlerimiz gece yarılarına kadar sahada çalışıyorlar. Bu iş bitene kadar da gelmeyecekler, uykusuz kalacağız, yorulacağız, yürüyeceğiz ama vatandaşımızı mağdur olmaktan çıkaracağız.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, beraberindeki gazetecilere Dereli'de yapılan çalışmaları anlattı.

Koordinasyon tek elden sağlanınca işler hızlı ilerliyor

Cumhurbaşkanımız, her afette hakikaten bu işi koordine etmek adına görevlendirme yapıyor. Biz de bakanlıklar olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Yapılması gerekeni gidip yerinde görüyoruz. Tek tek geziyoruz. Sokak sokak, hem Elazığ’da hem Malatya’da hem de Dereli’de gidip gördük. Gözünüzle gördüğünüzde zaten ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Diğer bakanlıklarla olan koordinasyonu afet bölgesinde, birlikte karar alarak yürütüyoruz. Bu bize çok ciddi avantajlar sağlıyor. Bizler işimizi takip etmek zorundayız. İşleri takip edince adımları hızlı atıyorsunuz. Koordinasyonu sağlayabiliyorsunuz. Her bakanlık kendi içinde o koordinasyonu tek elden sağlayınca süreç de hızlı ilerliyor. Biz yürüyoruz ‘arkadan gelen gelir’ diyoruz. Arkadaşlar da irade gösterdiğinde ve sen orada birebir işin başında olduğunda ekip de işini takip ediyor. Genel müdürlerimiz gece yarılarına kadar sahada çalışıyorlar. Bu iş bitene kadar da gelmeyecekler, uykusuz kalacağız, yorulacağız, yürüyeceğiz ama bir an önce bu süreçten vatandaşımızı mağdur etmeden çıkaracağız.

REKLAM

Günde 16 kilometre yol yürüyoruz

Afet esnasında bizim için bir dakika, bir saat çok önemli. Biz de bu süreci en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Devletimizin bütün imkanlarını seferber ediyoruz. Sadece iş makinası değil. Uçağı, helikopteri, botu hepsi seferber ediliyor. Helikopterle olay yerine iniyoruz. Görmemiz gerekeni görüp müdahalemizi yapıyoruz. Oradan çıkıp başka yere gidiyoruz. Normalde bu koordinasyonu yapmasan bir günde bir yere gidip geri dönersin. Ekip arkadaşlarımla günde ortalama 16 kilometre yol yürüyoruz. Beş bakan ayrı ayrı 5 köye baksa, 25 köy ediyor. Bu koordinasyonu sahada iş bölümü yaparak, herkes kendi üzerine düşen sorumlulukları yaparak gerçekleştiriyor. Biz de ekiplerimizi o yöne dağıtıyoruz.

Vatandaşta ‘devlet baba gelir’ güveni var

Halk bizi görünce, “Geldiniz, bizim yanımızda oldunuz, ihtiyaçlarımızı gidermek için buraya geldiniz, canımız sağ olsun. Devletimiz sağ olsun” diyor. Ben bundan çok etkilendim. Sayın Cumhurbaşkanımız 18 yıldır vatandaşımız için yapılması gereken her işin talimatını veriyor. Vatandaşımız da bu noktada emin, müsterih, içi rahat. ‘Devlet baba gelir, Cumhurbaşkanı bakanların hepsini yolladı buraya’ diyorlar. Bakanlar da burada yapılacakları birebir takip ediyorlar. Cumhurbaşkanı da işin yapılıp yapılmadığını hepimize soruyor. Vatandaşın bir şüphesi yok, eski selleri ve sonrasında yaşanılanları anlatıyorlar. Sonuçta iletişim çağında yaşıyoruz. Bakıyorlar ki her yerde yoğun bir çalışma var. Yardımlar geliyor, koliler geliyor, köyün suyuyla ilgili sorun varsa su çekilmeye çalışılıyor. Biz güçlü bir devletiz, bir haftada burada neler olduğunu gördük. Bir yıl geçmeden Elazığ ve Malatya depreminde konutları teslim etmeye başladık. Bu devletin ne kadar güçlü olduğunu hem ülkemize hem dünyaya gösteriyoruz. Bunu da vatandaş net bir şekilde görmüş ve inanmış durumda.

REKLAM

Dereye geçmek zorundasın ve orada bir makine var. Bunun için alim olmaya da gerek yok. Vatandaşın bir ihtiyacı varsa ve bizim de kendimizi riske atmamız gerekiyorsa atacağız.

Engin Özkoç’un sözleri cansiparane çalışanlara saygısızlıktır

Biz burada açıkçası görüntü yapmıyoruz. Bir haftadır Dereli’deki vatandaşlarımızla beraber yaşıyoruz. Duygularını da sevinçlerini de yaşıyoruz. Bu süreçte gitmediğimiz görmediğimiz hiçbir yer yok. O teyzemizi hem diğer bakanlarımız hem biz gidip ziyaret ettik. İlgilendik, Engin Özkoç’un böyle bir açıklaması olduğunu da bilmiyordum. Yapılması gerekenleri zaten biz yapıyoruz. Gelip burada hiçbir şey yapılmıyormuş gibi bir algı oluşturmak bırakın bizi, burada cansiparane çalışan insanlara saygısızlıktır, haksızlıktır. Onları yaralar. Bütün milleti yaralar. Herkes yapılması gereken her şeyi yapıyor. Herkese ulaşıyoruz. O yüzden biz işimize bakıyoruz. Birileri beğensin, görsün diye değil.

OYNAT 01:41 Engin Özkoç'tan Dereli'de eşi kaybolan acılı kadın üzerinden algı: Bakan Kurum bizzat ilgilenmiş CHP'li Engin Özkoç'un Giresun'da eşi kaybolan Zeynep hanımın üzerinden yaptığı algı elinde patladı. Özkoç, sosyal medya üzerinden 'Kepçe üzerinde poz verenler nerede?' diyerek eleştirdiği bakanlardan Murat Kurum'un Zeynep hanımı ziyaret ederek kendisine ev kiralayıp yerleştirdiği ortaya çıktı. Ayrıca bölgeye ilk gidenlerden olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da acılı kadını teselli ederek arama çalışmaları sırasında destek olmuştu. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Vatandaşa gitmek için kepçeye binmek gerekiyordu bindik

Sahadan gelen biriyim. O kepçelere çok bindik, onları çok sürdük. Bir yere ulaşamıyorsan oradaki en ideal ulaşım aracı oradaki ekskavatördür. Sonuçta dereden geçemiyorsunuz. Vatandaş da yardım bekliyor. Durumu görmek zorundayız biz. Nasıl geçeceğiz başka? Bütün inşaat mühendisleri şantiyede mutlaka bir ekskavatörün kepçesine binmiştir. Bu böyle abartılacak, planlanacak bir durum da değil. Dereye geçmek zorundasın ve orada bir makine var. Bunun için alim olmaya da gerek yok. Vatandaşın bir ihtiyacı varsa ve bizim de kendimizi riske atmamız gerekiyorsa atacağız. Sonuçta arama kurtarma faaliyetini yapan ekipler de kendilerini tehlikeye atıyorlar. Çığın altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için bizim askerimiz şehit olmadı mı? Bizden yardım isteyen biri olacak ‘biz de gelemiyoruz’ diyeceğiz. Olabilir mi böyle bir şey? Biz bunu bir kamera çeksin diye yapmadık.

REKLAM