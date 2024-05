Mustafa Gazze'den mektup yazdı: Savaş ruhlarımızı parçalıyor hayallerimizi yok ediyor

“Merhaba dünya, size Gazze'nin kalbinden yazıyorum. 8 aydan fazla süren acının içinden deneyimlerimi paylaşmayı umuyorum. Benim adım Mustafa, 23 yaşındayım. Bugün size kalbimde ağır bir acı ve üzüntüyle yazıyorum. Savaşın Gazze'yi yuttuğu yerde ailemin ve benim karşılaştığım acıları paylaşabilmek için yazıyorum. Savaşın ve bombaların başlangıcından bu yana sürekli bir korku ve endişe içindeydik. Evimiz savaş uçaklarıyla acımasızca bombalandıktan sonra her şey daha da kötüleşti. Alelacele kaçmak ve kendimize sığınacak bir yer bulmak zorunda kaldık. Bombalamayı takip eden anlar panik ve dehşet doluydu. Ne yapacağımızı ve nereye gideceğimizi bilmiyorduk. Kendimizi, kelimelerin yetersiz kaldığı savaşın, hayatımızda bıraktığı yıkım ve kaybın boyutunu anlatmakta zorlandığımız bir durumda bulduk. Sadece evimizi değil, aynı zamanda güvenlik ve istikrar hissimizi de kaybettik. Hayallerimiz kül oldu. Geride, sahip olduğumuz her şeyi bıraktık. Şimdi boş ve enkaz halindeki sokaklar tek evimiz. Gazze'de hayatın her günü, umutsuzluk ve hayal kırıklığı etrafında acıyla resmedilen bir tuval gibi. Savaş ruhlarımızı parçalıyor ve hayallerimizi yok ediyor. Ancak geriye kalan tek şey dayanıklılık. Yüksek fiyatlar, yetersiz kaynaklar, ailemin yiyecek ve ilaç sıkıntısı içinde ezilmesine sebep oluyor. Bir öğün yemek bile ufukta ulaşılmaz bir rüya gibi görülüyor. Su ve elektrik olmaması yaşadığımız zorlukların seviyesini artırıyor. Uzun geceler karanlık gölgelerle üzerimize çöküyor. Acı dolu bir dünyada yaşıyor, hayatta kalmaya çalışıyoruz. Gazze'de özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı kaybettik. Refah üzerinden çıkış zaten pahalıyken şimdi daha da yüksek ücret uygulanması durumu daha da zorlaştırdı. Kişi başı 5 bin dolara ulaşan çıkış ücretini ödemek imkânsız. Bu koşullar bizi geleceğimiz hakkında belirsizlik içinde yaşamaya zorluyor. Ancak bölgemize barış ve istikrarın geri geleceği ve böylece özgürlüğümüzü geri kazanabileceğimiz umuduyla yaşıyoruz. Bunlar benim hayattaki son sözlerim olabilir. Öyleyse dualarınızda beni unutmayın, iyi anılarla hatırlayın. Herkes için barış ve adaletin hüküm süreceği Gazze ve başka yerlerde de insanların güven içinde onurla yaşayacağı günü umut ediyorum”