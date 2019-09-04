Muz yüklü gemide 83 kilo kokain ele geçirildi Mersin polisi, Kolombiya’dan kente gelen muz yüklü gemide yaptığı aramada, 2 ayrı yerde ambar kapakları altında ve arkasında 70 paket halinde 83 kilogram kokain ele geçirdi. ’Kanas’ isimli narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Merkezi 04 Eylül 2019, 10:20 Son Güncelleme: 04 Eylül 2019, 10:25 IHA