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MERSİN

Muz yüklü gemide 83 kilo kokain ele geçirildi

Mersin polisi, Kolombiya’dan kente gelen muz yüklü gemide yaptığı aramada, 2 ayrı yerde ambar kapakları altında ve arkasında 70 paket halinde 83 kilogram kokain ele geçirdi. ’Kanas’ isimli narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Merkezi IHA
Operasyonda 70 paket halinde 83 kilogram kokain ele geçirdi.
Operasyonda 70 paket halinde 83 kilogram kokain ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin Limanı’na başka ülkelerden gemiyle uyuşturucu sevkiyatı yapılacağının bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine gelen gemiler üzerinde risk analizi çalışması yapan ekipler, Kolombiya’dan kente gelen muz yüklü gemide uyuşturucu olabileceği üzerinde durdu.

83 kilogram kokoin ele geçirildi

Cumhuriyet Savcılığından alınan izin doğrultusunda narkotik dedektör köpeği ’Kanas’ın da katıldığı operasyonda gemide arama yapan ekipler, 2 ayrı yerde ambar kapakları altında ve arkasında 70 paket halinde 83 kilogram kokain ele geçirdi.

Ele geçirilen uyuşturucu tek tek bulunduğu yerden çıkarılırken, gemi personelinin tamamının da ifadesi alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Muz yüklü konteynerin içinde 185 Kg kokain ele geçirildi
OYNAT 00:55
Muz yüklü konteynerin içinde 185 Kg kokain ele geçirildi
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