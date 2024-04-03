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Naci Görür'den Malatya depremi sonrası kritik uyarı

Malatya'da meydana gelen depremin ardından konuşan Naci Görür'den 'Doğanşehir-Malatya arasındaki fay zonu stres transferi nedeniyle zaman zaman küçük depremler üretiyor, dikkatli olunmalıdır' uyarısı geldi.

14:36 - 3/04/2024 Çarşamba
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Naci Görür
Naci Görür

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; saat 10.48'de Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Depremin derinliği 13,9 kilometre olarak kaydedildi. Korkutan deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 'dikkatli olun' uyarısında bulundu.


"Depremler üretiyor dikkatli olunmalı"


Görür paylaşımında şu ifadelere yer verdi:


"Malatya Küçüklü- Doğanşehir’de Doğanşehir-Sürgü faylarının kesim yöresinde 4,7 büyüklükte sığ bir deprem oldu. Doğanşehir-Malatya arasındaki fay zonu stres transferi nedeniyle zaman zaman küçük depremler üretiyor, dikkatli olunmalıdır. Geçmiş olsun"


Prof. Dr. Naci Görür: HAARP’in doğruluğuna inanmıyoruz

HAARP söylentileri Güneydoğu’da yaşanan afetten sonra tekrar gündeme geldi. Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, geçtiğimiz ay tvnet'te yayınlanan Sert Sorular programında Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün ‘HAARP projesi mümkün mü?’ sorusuna cevap verdi. Görür, “HAARP çok uyduruk olan bir şey değil yani. İcat edilmiş bir şey değil. Bu özellikle Amerika'da uzay araştırmalarında bir proje diyelim. Proje gereği çok küçük frekanslı dalgalar, özellikle iyonosfere göndermek suretiyle ve iyonosferden de yine bu dedikleri ultra en küçük mikro dalgayla diyelim frekanslı dalgaları, belirli yerlere reflekte ederek arz kabuğuna, bu arz kabuğunda kayalar içerisinde bir rezonansa neden olduğu düşünülebiliyor. Rezonans dediğiniz, bir titreşimin aynı uyum içerisinde olması nedeniyle etkisinin artması. Bir köprüden yüzlerce adam geçmiş köprüye bir şey olmuyor ama askerler belirli bir düzenle geçtiği zaman köprünün yıkılmasına neden olmuş gibi. Bu rezonans da yeterince stres biriktirmiş faylarda tetiklemeye neden olabilir. Yer bilimciler “Hadi canım sen de” diyoruz. Biz inanmıyoruz, bunun doğruluğuna inanmıyoruz ama böyle bir söylem var yani bize inandırıcı gelmiyor, bilmiyoruz yani. O konuda herhangi bir şey söyleyemem” dedi.


#Naci Görür
#Malatya
#deprem
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