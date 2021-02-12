Nasuh Mahruki devlet kurumlarını hedef gösterdi: RTÜK harekete geçti

Türkiye karşıtı yayınlarıyla bilinen T24, hükümeti hedef göstermek amacıyla yaptığı haberinde İlahiyat Bölümü'ne olan nefretini bir kez daha gözler önüne serdi.

Halkı kin ve nefrete sevk etmek amacıyla yapılan

"YÖK, 2020'de en çok kontenjanı ilahiyat bölümlerine verdi" haberi sosyal medya hesabından paylaşan CHP yandaşı Nasuh Mahruki, nefret içerikli ifadeler kullandı.

Mahruki hesabında yaptığı açıklamada, "Çünkü YÖK de RTÜK gibi, TRT gibi ve Cumhuriyet düşmanları tarafından ele geçirilmiş pek çok kurumumuz gibi düpedüz Cumhuriyet düşmanları hesabına çalışıyor. Ortak amaçları emperyalizmin de amacı; Cumhuriyeti ve orduyu zayıflatmak, halkı bilinçsizleştirmek ve TC'ni dönüştürmek" ifadelerini kullandı.

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Devlet kurumlarını itibarsızlaştırmaya çalışan Mahruki'ye yanıt gecikmedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin provokatif paylaşımı üzerine Mahruki hakkında suç duyurunda bulunduklarını açıkladı.

Şahin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Nerede durduğu, ne olduğu belli olmayan, geçmiş hırslarının esiri olan birinin Devletimizin güzide kurumlarını alçakça hedef göstermesine müsaade etmeyiz. Hukuki süreci başlatarak suç duyurusunda bulunduk. RTÜK Başkanı ve çalışanları olarak Cumhuriyetimizin, Milletimizin hizmetindeyiz" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Adli kontrol şartıyla serbest

OYNAT 01:45 Erdoğan'ı tehdit eden Mahruki'yi böyle susturdu! Nasuh Mahruki Kanal A'da katıldığı A Politik programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit etti. İmkander Başkanı Murat Özer'le beraber Lozan konusunu tartışan Mahruki, devran döndüğünde Tayyip Erdoğan'ın vatana ihanetten yargılanacağını söyledi. Mahruki'nin bu sözlerine çok sert cevap veren Murat Özer:"O hayalleri görmeyin. O hayalleri görmeye kalkanları 15 Temmuz'da gömdük biz. Cumhurbaşkanını tehdit etmeye kalkmayın" dedi.





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