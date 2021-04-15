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ADANA

NATO'nun deniz karakol uçağı Adana'ya ulaştı

NATO'nun Türkiye'ye yönelik güvence tedbirleri kapsamında gönderdiği deniz karakol uçağı Adana'ya ulaştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, "Polonya askeri personelini taşıyan uçak, 10'uncu Tanker Üs Komutanlığına ulaştı" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi AA
NATOnun deniz karakol uçağı Adanaya ulaştı
NATO'nun deniz karakol uçağı Adana'ya ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, NATO’nun Türkiye’ye yönelik güvence tedbirleri kapsamında gönderdiği deniz karakol uçağının Adana’daki üs komutanlığına ulaştığını bildirdi.

Polonya askeri personeli de Adana'da

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "NATO’nun Türkiye’ye yönelik güvence tedbirleri kapsamında gönderdiği Polonya askeri personeli ve 1 adet M28B 1R Bryza deniz karakol uçağı, 14 Nisan 2021'de Adana'daki 10’uncu Tanker Üs Komutanlığına ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, uçağın üs komutanlığına inişi ve görevli askeri personel tarafından karşılanmasına ilişkin görüntüler de yer aldı.

NATO’nun gönderdiği Polonya askeri personeli Adana'ya ulaştı
OYNAT 00:28
NATO’nun gönderdiği Polonya askeri personeli Adana'ya ulaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'nun Türkiye'ye yönelik güvence tedbirleri kapsamında gönderdiği deniz karakol uçağının Adana'daki üs komutanlığına ulaştığını bildirdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'NATO'nun Türkiye'ye yönelik güvence tedbirleri kapsamında gönderdiği Polonya askeri personeli ve 1 adet M28B 1R Bryza deniz karakol uçağı, 14 Nisan 2021'de Adana'daki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığına ulaştı.' ifadesi kullanıldı.

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