NATO'nun deniz karakol uçağı Adana'ya ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, NATO’nun Türkiye’ye yönelik güvence tedbirleri kapsamında gönderdiği deniz karakol uçağının Adana’daki üs komutanlığına ulaştığını bildirdi.

Polonya askeri personeli de Adana'da

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "NATO’nun Türkiye’ye yönelik güvence tedbirleri kapsamında gönderdiği Polonya askeri personeli ve 1 adet M28B 1R Bryza deniz karakol uçağı, 14 Nisan 2021'de Adana'daki 10’uncu Tanker Üs Komutanlığına ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, uçağın üs komutanlığına inişi ve görevli askeri personel tarafından karşılanmasına ilişkin görüntüler de yer aldı.

NATO’nun Türkiye’ye Yönelik Güvence Tedbirleri kapsamında gönderdiği Polonya askerî personeli ve 1 adet M28B 1R Bryza deniz karakol uçağı, 14 Nisan 2021 tarihinde Adana’daki 10’uncu Tanker Üs Komutanlığına ulaştı.#MSB #TSK pic.twitter.com/SjytfMJkHD REKLAM April 15, 2021

OYNAT 00:28 NATO’nun gönderdiği Polonya askeri personeli Adana'ya ulaştı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'nun Türkiye'ye yönelik güvence tedbirleri kapsamında gönderdiği deniz karakol uçağının Adana'daki üs komutanlığına ulaştığını bildirdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'NATO'nun Türkiye'ye yönelik güvence tedbirleri kapsamında gönderdiği Polonya askeri personeli ve 1 adet M28B 1R Bryza deniz karakol uçağı, 14 Nisan 2021'de Adana'daki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığına ulaştı.' ifadesi kullanıldı.



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