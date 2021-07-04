Gündem Nehirde akıntıya kapılan Emirhan için seferberlik Son anlarının videosu ortaya çıktı
SAKARYA

Nehirde akıntıya kapılan Emirhan için seferberlik: Son anlarının videosu ortaya çıktı

Sakarya’nın Karasu ilçesindeki nehirde akıntıya kapılan 20 yaşındaki Emirhan Henden, AFAD ve dalgıç polisler tarafından aranıyor. Öte yandan Emirhan'ın suya girdiği esnada arkadaşları tarafından çekilen son videosu ortaya çıktı. Emirhan’ın, arkadaşlarına iki kez üst üste ’hakkınızı helal edin’ diyerek helallik istediği ve yüzmeye başladığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Haber Merkezi DHA
Nehirde akıntıya kapılan Emirhan için seferberlik: Son anlarının videosu ortaya çıktı
Dün yapılan çalışmalarda bulunamayan Emirhan Henden'i aramaya bugün de devam edildi.

Olay, dün, Adatepe Mahallesi’nde meydana geldi. 20 yaşındaki Emirhan Henden, Sakarya Nehri'nin karşısındaki hayvanlara yem vermek istedi. Nehre girip karşıya geçmek isteyen Henden, akıntıya kapıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve dalgıç polisler geldi.

DHA

Dün yapılan çalışmalarda bulunamayan Emirhan Henden'i aramaya bugün de devam edildi. Yağmur nedeniyle yükselen nehirde güçlükle arama yapıldı. Emirhan Henden'i arama çalışmaları devam ediyor.

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DHA

Emirhan’ı arama çalışmaları esnasında anne ve babasının feryatları ise yürekleri dağladı.

"Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin"

Öte yandan, Emirhan’ın suya girdiği esnada ise arkadaşları ilginç bir video kaydetti. Cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınan görüntülerde, Emirhan’ın, arkadaşlarından iki kez helallik isteyerek, “Arkadaşlar ben gidiyorum, hakkınızı helal edin. Onca yıllık şeyimiz var, insan bir nereye gidiyorsun der” dediği anlar yer aldı. Daha sonrasında yüzmeye başlayan Emirhan’dan bir daha haber alınamadı.


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