Nehirde akıntıya kapılan Emirhan için seferberlik: Son anlarının videosu ortaya çıktı

Olay, dün, Adatepe Mahallesi’nde meydana geldi. 20 yaşındaki Emirhan Henden, Sakarya Nehri'nin karşısındaki hayvanlara yem vermek istedi. Nehre girip karşıya geçmek isteyen Henden, akıntıya kapıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve dalgıç polisler geldi.

DHA

Dün yapılan çalışmalarda bulunamayan Emirhan Henden'i aramaya bugün de devam edildi. Yağmur nedeniyle yükselen nehirde güçlükle arama yapıldı. Emirhan Henden'i arama çalışmaları devam ediyor.

GÜNDEM Denize düşen oltasını kurtarmak için suya atlayan adam canından oluyordu

DHA

Emirhan’ı arama çalışmaları esnasında anne ve babasının feryatları ise yürekleri dağladı.

"Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin"

Öte yandan, Emirhan’ın suya girdiği esnada ise arkadaşları ilginç bir video kaydetti. Cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınan görüntülerde, Emirhan’ın, arkadaşlarından iki kez helallik isteyerek, “Arkadaşlar ben gidiyorum, hakkınızı helal edin. Onca yıllık şeyimiz var, insan bir nereye gidiyorsun der” dediği anlar yer aldı. Daha sonrasında yüzmeye başlayan Emirhan’dan bir daha haber alınamadı.

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GÜNDEM Akıntıya kapıldılar



