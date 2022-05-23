Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı gerekçesiyle 3 Eylül 2019'da Türkiye'nin dört bir yanından Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 994'üncü gününde de devam ediyor.

35 KİŞİ TERÖRÜN PENÇESİNDEN KURTULDU

Şimdiye dek 35 kişinin terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olmasına vesile olan evlat nöbeti, 291 ailenin kararlı bekleyişiyle sürüyor. Oturma eylemindeki aileler, 29 Mayıs 2022 tarihinde eylemin 1000’inci günü nedeniyle tüm Türkiye'ye destek çağrısında bulunmuştu.

Oğlu Özkan için 984 gündür nöbet tutan baba Süleyman Aydın şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tüm Türkiye'ye 1000'inci gününde HDP önündeki eylem çadırına davet ediyoruz. Herkesten bizlere destek vermesini bekliyoruz. Biz buradan kalkmayacağız. Oturma eylemimizin 1000'inci gününde ailelerin haykırışı Kandil'i ve destekçilerini korkutacaktır. Evlatlarımızı alana kadar buradan ayrılmayacağız."

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BAKAN SOYLU'DAN EVLAT NÖBETİ PAYLAŞIMI

Ailelerin destek çağrısının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, evlat nöbetinin 1000'inci günü vesilesiyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Çocuklarının yolunu gözleyen annelerin görüntülerini paylaşan Bakan Soylu "Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek" dedi.

Evlat Nöbeti'nin 1000. Günü yaklaşıyor...



1000 gündür tarihe ilmek ilmek işlenen, silahları olmadan terör örgütünü eriten bir cesaretin hikayesi...



Her defasında daha yüksek sesle haykırıyoruz:

Annelerin cesareti,

PKK ve tüm terör örgütlerini

ÇÖ-KER-TE-CEK! pic.twitter.com/6vmVP2a1jz — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 23, 2022

OYNAT 03:59 Nöbetin 1000'inci gününde destek isteyen ailelere ilk yanıt Bakan Soylu'dan geldi: Annelerin cesareti tüm terör örgütlerini çökertecek Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için 3 Eylül 2019'dan bu yana evlat nöbeti tutan ailelerin kararlı bekleyişi, 29 Mayıs tarihinde 1000'inci gününe girecek.



Tüm Türkiye'ye seslenerek destek çağrısı yapan ailelere ilk yanıt İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Sosyal medya hesabından çocuklarının yolunu gözleyen annelerin görüntülerini paylaşan Bakan Soylu paylaşımına, 'Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek' notunu düştü. BiP'te paylaş

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