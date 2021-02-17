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POLİTİKA

Numan Kurtulmuş: Teröristlerin arkasında devletler var oyunu bozmaktan başka çaremiz yok

AK Parti Ordu 7. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere şehre gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin terörle mücadelesine yönelik önemli mesajlar verdi. Son terörist kalmayıncaya kadar değil, terörün arkasındaki bütün nedenler ortadan kaldırılıncaya kadar mücadelenin sürdürüleceğini belirten Kurtulmuş, "Karşımızda eline sadece bir kaç bin silah tutuşturulmuş teröristler yok. Bunların arkasında nice devletlerin, istihbaratla, lojistikle, silahla hatta siyasi olarak nasıl bir destek verildiğini cümle alem biliyor. Bu oyunu bozmaktan başka çaremiz yok" dedi.

Haber Merkezi AA
Numan Kurtulmuş
Numan Kurtulmuş

AK Parti Ordu İl Başkanlığının, düzenlediği 7. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere kente gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Vali Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kurtulmuş, Gara'da şehit edilen vatandaşlarımı ve Türkiye'nin terörle mücadelesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

Türkiye'yi engellemek için her yolu deniyorlar

Türkiye ileriye gittikçe ayağından çekmek, çelme takmak, yeniden güçlü Türkiye'nin kuruluşunu engellemek isteyen içerde ve dışarda bir takım güçlerin olduğunu biliyoruz. Yeri geliyor ekonomik olarak baskı altına almaya çalışıyorlar, yeri geliyor içerde fitne fesat çıkarmaya çalışıyorlar. Yeri geliyor terör örgütleri marifetiyle maalesef eski bir oyunu hortlatıyorlar.

"İstiyorlar ki Türkiye bu terörle uğraşsın"

Türkiye'nin 40 yıldır PKK belasıyla uğraştığını biliyoruz. Yıllar önce yaptığımız araştırmada, o zaman ki terörün Türkiye'de ki maliyeti 1,5 trilyon dolardı. Bu rakamın bugün çok daha ileriye gittiğini, 2 trilyon doların üzerine çıktığını tahmin ediyoruz. İstiyorlar ki Türkiye bu terörle uğraşsın. Niye bu terör örgütleri bir şekilde harekete geçiriliyor? Burada maksat bellidir. Türkiye bölgenin yükselen bir gücüdür.

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"Bu oyunu bozacağız. Başka çaremiz yok"

Bunların arkasında nice devletlerin, istihbaratla, lojistikle, silah desteğiyle ve hatta siyasi destekle nasıl bir destek verildiğini, cümle alem biliyor. Biz de biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Gara'da şehit verdiğimiz 13 evladımızın acısı hepimizin içini yakarken maalesef Türkiye'nin dostları olduklarını söyleyen ülkelerden şöyle uyduruk bir açıklama geliyor. Bu oyunu bozacağız. Başka çaremiz yok.

"Bu bir milli meseledir"

Terör örgütlerinin milletin arasına fitne fesat sokmalarına asla izin vermeyeceklerini söyleyen Kurtulmuş, "Bu ortak bir milli meselemizdir. Bu milli meselemizi, sadece son terörist kalmayıncaya kadar değil, terörün arkasındaki bütün nedenler ortadan kaldırılıncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Terörün bütün şartları ortadan kaldırılıncaya kadar bu mücadeleyi her platformda devam ettireceğiz" diye konuştu.

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