Numan Kurtulmuş'tan eleştirilere yanıt: Bu ülkenin evlatlarını hayat tarzına göre ayırmayız

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, üniversite öğrencileriyle yaptığı söyleşide, yanlış yere çekilecek, kendisinin söylemediği, kast etmediği şeyi sabahtan beri algı operasyonu yapan çevreler olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Mesele şu, bir arkadaş TÜİK'in rakamlarıyla ilgili bir soru sordu. Ben de şunu söyledim, 'Herhangi bir konuda bir rapor yayınlandığında ya da bir rapor açıklandığında biz devletin kurumlarını, devletin raporlarını ciddiye almak zorundayız, ciddiyetle bunları kabul etmek zorundayız. Yoksa herhangi bir sorumluluğu olmayan kişilerin bir köşede konuşarak, içki masasında bir takım görüşleri gündeme getirmesi resmi olarak bizi bağlamaz.' Söylediğim şey budur. Hiç kimsenin içtiği içkiyle ilgili bir problem ortaya koymak için bunu söylemiyorum. Herhangi bir şekilde bir kimseyi kastetmedim, herhangi bir şekilde kimsenin hayat tarzını da kastetmedim. Beni bilenler, siyasetteki üslubumu bilenler bizim Türkiye'deki bu toplayıcı, kuşatıcı, birleştirici bir siyaset tarzını benimsediğimizi bilenler, zaten böyle olmadığını bilir. Kastettiğim şey şudur, Türkiye'nin resmi kurumlarının itibarını kimse zedelemeye kalkmasın. TÜİK'in verileri bir şekilde gerçek dışı olacak, başkalarının bir kenarda söylediği veriye mi itibar edeceğiz? Falanca şehrin arka sokaklarındaki gösterilerde olanı Twitter üzerinde sosyal medyadan yayması, o gerçek olacak, o ilin yetkilisi, sorumlusu, valilerimizin açıkladığı şeyler doğru olmayacak? Söylediğim şey budur."

REKLAM

OYNAT 02:31 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Biz bu ülkenin evlatlarını hayat tarzlarına göre ayırmayız AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Trabzon'da partisinin il başkanlığı tarafından kentteki bir otelde düzenlenen, 'Vefa Buluşmaları-Kuruluştan Günümüze Tüm Teşkilat Mensuplarımızla İstişare Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Üniversite öğrencileriyle yaptığı söyleşide, yanlış yere çekilecek, kendisinin söylemediği, kast etmediği şeyi sabahtan beri algı operasyonu yapan çevreler olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, 'Biz, bu ülkenin evlatlarını hayat tarzlarına, mezheplerine, etnik kökenlerine, sosyal sınıflara göre ayırmayız. Hiç kimsenin içtiği içkiyle ilgili bir problem ortaya koymak için bunu söylemiyorum. Herhangi bir şekilde bir kimseyi kastetmedim, herhangi bir şekilde kimsenin hayat tarzını da kastetmedim.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Kurtulmuş: Siz bu kurumu itibarsızlaştırırsanız elinize ne geçecek?

Kurtulmuş, "Biz devletin kurumlarının itibarını korumak zorundayız." ifadesini kullanarak, şöyle devam etti:

"Tekraren söylüyorum, söylediklerimde herhangi bir kimsenin ya da herhangi bir grubun hayat tarzıyla ilgili söylediğim bir şey değildir, devlet kurumlarının itibarının zedelenmemesi meselesidir. Kaldı ki TÜİK, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kurumu olarak Avrupa İstatistik Kurumu ile irtibatlıdır ve bütün istatistik metotları da Avrupa İstatistik Kurumu'nun metotlarının birebir aynısıdır. Dolayısıyla siz bu kurumu itibarsızlaştırırsanız elinize ne geçecek? Ona inanmayalım, ötekine inanmayalım da bir kenarda birisinin söyleyip durduğu bir lafa mı inanalım? Söylediğim bundan ibarettir. Hiçbir vatandaşımızın hayat tarzıyla ilgili en ufak bir şey kastetmiş değilim, söylemiş değilim. Çünkü bizim kitabımızda insanları baş örtülü, başı açık diye ayırmak yazmaz, bizim kitabımızda insanları dindarlar, laikler diye ayırmak yazmaz, bizim kitabımızda insanları Kürtler, Türkler, Lazlar, Araplar, Çerkezler diye ayırmak yazmaz, bizim kitabımızda insanları kadınlar, erkekler diye ayırmak yazmaz, bizim kitabımızda insanları şu gruptan, bu gruptan diye ayırmak yazmaz."

REKLAM

OYNAT 00:56 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ülkenin kurumlarına güvenmeyeceksin de filanca masada oturup içki içerken fikir söyleyen adamlara mı güveneceksin AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Kariyer Kulübü tarafından KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde organize edilen 'Türkiye'yi Yarınlara Taşımak' konulu söyleşide gençlerin sorularını yanıtladı.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun TÜİK açıklamasına tepki gösteren Kurtulmuş, 'Kurumlara güvensizlik aslında siyasetçilerin hiç yapmaması gereken bir şeydir. Merkez Bankasına güvenmeyeceksin, Türkiye İstatistik Kurumuna güvenmeyeceksin, Türk Silahlı Kuvvetlerine güvenmeyeceksin, Türkiye'nin filanca bakanlığına güvenmeyeceksin. Filanca bakanlığına güvenmeyeceksin de filanca masada oturup içki içerken fikir söyleyen adamlara mı güveneceksin?' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder