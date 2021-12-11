Gündem Numan Kurtulmuştan eleştirilere yanıt Bu ülkenin evlatlarını hayat tarzına göre ayırmayız
POLİTİKA

Numan Kurtulmuş'tan eleştirilere yanıt: Bu ülkenin evlatlarını hayat tarzına göre ayırmayız

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, kendisi ile ilgili yapılan 'hayat tarzına müdahale ediyor' şeklindeki eleştirilere Trabzon'dan yanıt verdi. Kurtulmuş, "Hiç kimsenin içtiği içkiyle ilgili bir problem ortaya koymak için bunu söylemedim. Herhangi bir şekilde bir kimseyi kastetmedim, herhangi bir şekilde kimsenin hayat tarzını da kastetmedim." dedi. Kurtulmuş, "Bu ülkenin evlatlarını hayat tarzına göre ayırmayız" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Numan Kurtulmuştan eleştirilere yanıt: Bu ülkenin evlatlarını hayat tarzına göre ayırmayız
​AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, üniversite öğrencileriyle yaptığı söyleşide, yanlış yere çekilecek, kendisinin söylemediği, kast etmediği şeyi sabahtan beri algı operasyonu yapan çevreler olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Mesele şu, bir arkadaş TÜİK'in rakamlarıyla ilgili bir soru sordu. Ben de şunu söyledim, 'Herhangi bir konuda bir rapor yayınlandığında ya da bir rapor açıklandığında biz devletin kurumlarını, devletin raporlarını ciddiye almak zorundayız, ciddiyetle bunları kabul etmek zorundayız. Yoksa herhangi bir sorumluluğu olmayan kişilerin bir köşede konuşarak, içki masasında bir takım görüşleri gündeme getirmesi resmi olarak bizi bağlamaz.' Söylediğim şey budur. Hiç kimsenin içtiği içkiyle ilgili bir problem ortaya koymak için bunu söylemiyorum. Herhangi bir şekilde bir kimseyi kastetmedim, herhangi bir şekilde kimsenin hayat tarzını da kastetmedim. Beni bilenler, siyasetteki üslubumu bilenler bizim Türkiye'deki bu toplayıcı, kuşatıcı, birleştirici bir siyaset tarzını benimsediğimizi bilenler, zaten böyle olmadığını bilir. Kastettiğim şey şudur, Türkiye'nin resmi kurumlarının itibarını kimse zedelemeye kalkmasın. TÜİK'in verileri bir şekilde gerçek dışı olacak, başkalarının bir kenarda söylediği veriye mi itibar edeceğiz? Falanca şehrin arka sokaklarındaki gösterilerde olanı Twitter üzerinde sosyal medyadan yayması, o gerçek olacak, o ilin yetkilisi, sorumlusu, valilerimizin açıkladığı şeyler doğru olmayacak? Söylediğim şey budur."

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Biz bu ülkenin evlatlarını hayat tarzlarına göre ayırmayız
OYNAT 02:31
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Biz bu ülkenin evlatlarını hayat tarzlarına göre ayırmayız
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Trabzon'da partisinin il başkanlığı tarafından kentteki bir otelde düzenlenen, 'Vefa Buluşmaları-Kuruluştan Günümüze Tüm Teşkilat Mensuplarımızla İstişare Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Üniversite öğrencileriyle yaptığı söyleşide, yanlış yere çekilecek, kendisinin söylemediği, kast etmediği şeyi sabahtan beri algı operasyonu yapan çevreler olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, 'Biz, bu ülkenin evlatlarını hayat tarzlarına, mezheplerine, etnik kökenlerine, sosyal sınıflara göre ayırmayız. Hiç kimsenin içtiği içkiyle ilgili bir problem ortaya koymak için bunu söylemiyorum. Herhangi bir şekilde bir kimseyi kastetmedim, herhangi bir şekilde kimsenin hayat tarzını da kastetmedim.' ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş: Siz bu kurumu itibarsızlaştırırsanız elinize ne geçecek?

Kurtulmuş, "Biz devletin kurumlarının itibarını korumak zorundayız." ifadesini kullanarak, şöyle devam etti:

"Tekraren söylüyorum, söylediklerimde herhangi bir kimsenin ya da herhangi bir grubun hayat tarzıyla ilgili söylediğim bir şey değildir, devlet kurumlarının itibarının zedelenmemesi meselesidir. Kaldı ki TÜİK, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kurumu olarak Avrupa İstatistik Kurumu ile irtibatlıdır ve bütün istatistik metotları da Avrupa İstatistik Kurumu'nun metotlarının birebir aynısıdır. Dolayısıyla siz bu kurumu itibarsızlaştırırsanız elinize ne geçecek? Ona inanmayalım, ötekine inanmayalım da bir kenarda birisinin söyleyip durduğu bir lafa mı inanalım? Söylediğim bundan ibarettir. Hiçbir vatandaşımızın hayat tarzıyla ilgili en ufak bir şey kastetmiş değilim, söylemiş değilim. Çünkü bizim kitabımızda insanları baş örtülü, başı açık diye ayırmak yazmaz, bizim kitabımızda insanları dindarlar, laikler diye ayırmak yazmaz, bizim kitabımızda insanları Kürtler, Türkler, Lazlar, Araplar, Çerkezler diye ayırmak yazmaz, bizim kitabımızda insanları kadınlar, erkekler diye ayırmak yazmaz, bizim kitabımızda insanları şu gruptan, bu gruptan diye ayırmak yazmaz."

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ülkenin kurumlarına güvenmeyeceksin de filanca masada oturup içki içerken fikir söyleyen adamlara mı güveneceksin
OYNAT 00:56
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ülkenin kurumlarına güvenmeyeceksin de filanca masada oturup içki içerken fikir söyleyen adamlara mı güveneceksin
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Kariyer Kulübü tarafından KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde organize edilen 'Türkiye'yi Yarınlara Taşımak' konulu söyleşide gençlerin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun TÜİK açıklamasına tepki gösteren Kurtulmuş, 'Kurumlara güvensizlik aslında siyasetçilerin hiç yapmaması gereken bir şeydir. Merkez Bankasına güvenmeyeceksin, Türkiye İstatistik Kurumuna güvenmeyeceksin, Türk Silahlı Kuvvetlerine güvenmeyeceksin, Türkiye'nin filanca bakanlığına güvenmeyeceksin. Filanca bakanlığına güvenmeyeceksin de filanca masada oturup içki içerken fikir söyleyen adamlara mı güveneceksin?' dedi.

Numan Kurtulmuş 15 Temmuz'a dair konuştu: 1,5 saatte o olaylar Allah'ın izni ve milletin cesaretiyle tersine dönmemiş olsaydı bugün bu salonda yoktum
OYNAT 00:59
Numan Kurtulmuş 15 Temmuz'a dair konuştu: 1,5 saatte o olaylar Allah'ın izni ve milletin cesaretiyle tersine dönmemiş olsaydı bugün bu salonda yoktum
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Kariyer Kulübü tarafından KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde organize edilen 'Türkiye'yi Yarınlara Taşımak' konulu söyleşide gençlerin sorularını yanıtladı.

Kurtulmuş, Türkiye'de 2013 yılından itibaren MİT krizi ve Gezi olaylarının yaşandığını, ekonominin üzerinde oyunlar oynandığını, bunlarda başarılı olamayanların 15 Temmuz'da darbe teşebbüsünde bulunduklarını söyledi.

'Eğer 1,5 saatte o olaylar Allah'ın izniyle ve milletin cesaretiyle tam tersine dönmemiş olsaydı bugün zaten bu salonda yoktum.' diyen Kurtulmuş, şunları dile getirdi:

'Bütün bunları, büyük resmi yerine oturtturmak lazım. Büyük resmi yerine oturttuğunuz zaman, puzzle'ın parçalarını tamamladığınızda oyun şudur, yeniden büyük güçlü Türkiye'yi istemiyorlar ve bunun kurulması için ortaya konulan her türlü fikri sadece bugün değil, geçmiş dönemlerde de hep elemeye çalıştılar. Nuri Demirağ'ı, Nuri Killigil'i, vesaireyi hep, Devrim arabalarını bunun için önlediler. Bu sefer güçleri yetmeyecek. Allah'ın izniyle bu millet kararını vermiştir, bu millet bir daha onun, bunun 'Şurada otur, şu salonda bekle.' dediği terbiye salonlarında beklemeyecek ve Allah'ın izniyle bu büyük kalkınma hamlesini başarıyla yerine getirecek ve sonuç alacaktır.'

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