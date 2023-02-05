Numan Kurtulmuş'tan The Guardian'ın skandal çağrısına sert yanıt: Yükselen Türkiye’den korkmaya devam edin

İngiliz gazetesi The Guardian 'Türkiye'nin iki yüzlü 'padişahı' batının dostu değil' başlıklı skandal bir makale yayımladı Makalenin yazarı Simon Tisdall yazısında, Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Ortadoğu'nun birleşme noktasında önemli bir etkiye sahip olduğunu belirtirken "Yine de, asabi sultan cumhurbaşkanının yurtiçinde ve yurtdışında yirmi yılı aşkın bir süredir izlediği, giderek artan saldırgan, otoriter ve bölücü politikalar, tüm varsayımları alt üst etti. Güvenilir bir Batılı müttefik olarak Türkiye'nin güvenilirliği ve yararlılığı neredeyse sona ermiştir." ifadelerini kullandı.