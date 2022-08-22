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KONYA

Obruklar turizme kazandırılmalı: Gelir kaynağı olabilir

Konya’da ortaya çıkan obruklara yönelik başlatılan bilimsel çalışmalar sona yaklaşıyor. Obrukların, doğal bir güzellik olduğunu söyleyen Doç. Dr. Bülent Özmen, obrukların jeoturizme kazandırılmasının ciddi bir ek bir gelir kaynağı olacağını söylüyor.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
Obruklar turizme kazandırılmalı: Gelir kaynağı olabilir
Konya.

AFAD ile Konya Teknoloji Üniversitesi’nin yürüttüğü çalışmada Konya'nın Karapınar ilçesi başta olmak üzere Karatay, Meram, Selçuklu, Ereğli, Emirgazi ve Çumra ilçelerinin de jeofizik çalışmaları tamamlandı. Yunak, Çeltik, Kulu, Cihanbeyli, Altınekin, Sarayönü ve Kadınhanı ilçelerini kapsayan jeolojik saha çalışmaları yürütüldü.

HARİTALANDIRMA YAPILACAK

  • Obrukların hidrojeolojik açıdan değerlendirilmesi için yağışlı dönem sonu yeraltı suyu seviye ölçümü yapıldı. Ayrıca kimyasal analiz çalışmaları da tamamlandı. Temmuzda başlayan ve ay sonunda tamamlanacak olan 500 metre litoloji sondajlarının ardından eylül ayında da kurak dönem sonu hidrojeolojik ölçüm ve analizleri tamamlanacak. Ekimde itibariyle de haritalandırma çalışmalarına başlanacak.

Bülent Özmen
Bülent Özmen

BİRÇOK YERDE OLUŞUYOR

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Doç. Dr. Bülent Özmen, Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada yaygın kanının aksine kontrolsüz yeraltı suyu kullanımının obrukların oluşumunda tek etken olmadığını söyledi. Özmen, "Konya bölgesinde yapılan çalışmalar bu yönde sonuçlar verse de fay sistemlerinin yanı sıra insana bağlı gelişen ve değişen ortam şartları da obruk oluşumlarında tetikleyici etmenler arasındadır" dedi. Obrukların oluşum zamanını önceden kestirmenin zorluğuna değinen Özmen, kuraklığın da önemli bir etken olduğunu vurguladı.

GELİR KAYNAĞI OLABİLİR

  • Obrukların şaşkınlık ve hayranlık uyandıran doğal bir güzellik ve doğal anıt niteliği de taşıdığına dikati çeken Özmen, canlı yaşamı için gerekli önlemlerin alınması halinde obrukların ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasının ve jeoturizme kazandırılmasının ciddi bir ek bir gelir kaynağı olacağını söyledi.


Yonca tarlasında oluştu

Obruklarla ilgili çalışmalar devam ederken, yenileri de oluşmaya devam ediyor. Dün Konya'nın Karapınar ilçesinde yonca tarlasında yeni bir obruk oluştu. Karapınar'a bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi'ne 25 kilometre mesafedeki Avşar mevkisinde çalışan işçiler yonca tarlasında obruk olduğunu fark etti. Naim Taşdemir'e ait yonca ekili tarladaki obruğun 20 metre derinliğinde 30 metre çapında olduğu belirlendi. Obruk etrafına emniyeti şeridi çekilerek Konya AFAD ekiplerince inceleme yapıldı.

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