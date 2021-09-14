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ODTÜ Rektörlüğü mezuniyet töreni yapmama kararı aldı

Rektörlük, artan koronavirüs vakaları nedeniyle Devrim Stadyumu'nda gerçekleştirilen mezuniyet törenini yapmama kararı aldı. Bölümlerin kendi olanakları ile küçük törenler yapılabileceği açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ODTÜ rektörlüğü açıkladı: Mezuniyet töreni yapılmayacak
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ODTÜ Rektörlüğü, öğrenciler ve akademisyenlerden gelen taleplere karşın her yıl geleneksel olarak Devrim Stadyumu’nda gerçekleştirilen ve mezun olan öğrencilerin çeşitli pankartlar ile katıldığı mezuniyet törenini “vakaların arttığı” gerekçesiyle yapmama kararı aldı. Bölümlerin, kendi olanakları ile küçük törenler yapılabileceği açıklandı.

Normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte öğrenciler ve akademisyenler, törenin yeniden Devrim Stadyumu’nda yapılması çağrısıyla eylem yapmış ve sosyal medyada çalışma gerçekleştirmişti.

Rektörlük, çağrıların ardından 2 Eylül’de, mezun olan öğrencilere törene ilişkin bir ileti gönderdi. “Vakaların arttığı” kaydedilen iletide şöyle denildi:

  • “Diploma töreni yapılması durumu çok boyutlu riskler taşımaktadır. Kişi sayısında kısıtlamalar yapılsa bile tören düzenlenmesinin mevcut şartlarda mümkün olmadığı durumu kesinlik kazanmıştır.”

Ayrıca iletide, 'geçen yıllarda düzenlenen törenlerde bazı istenmeyen ve üniversiteye yakışmayan gelişmelerin yaşandığı' belirtildi.

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