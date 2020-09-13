Oğlu da asker olacak: Türkiye şehitlerine ağlıyor

Türkiye şehitlerine ağlıyor. Van Çatak kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-10 Norduz Operasyonu’nda şehit düşen 3 asker, memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığı’ndaki törenin ardından Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top’un (38) cenazesi askeri uçakla memleketi Samsun’a, şehit Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar’ın (30) cenazesi Eskişehir’e, şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar’ın (29) cenazesi de Hatay’a gönderildi.
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VATAN SAĞOLSUN
İki çocuk babası olan Samsunlu Şehit Yüzbaşı Mahmut Top, Havza’daki törenin ardından ilçe mezarlığında defnedildi. Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cenaze namazının ardından şehidin tabutuna omuz verdi. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen şehit Uçar’ın naaşı, Reyhanlı Atikehanım Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta toprağa verildi. Törende şehidin eşi Nuray, annesi Emine ve babası Hasan Uçar, güçlükle ayakta durabildi. Şehit Uçar’ın 1,5 yaşındaki kızı Elmas, kadın astsubayların kucağında babasını son yolculuğuna uğurladı. Yakınları, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Cenaze töreninde gözyaşları sel olurken, şehidin babası oğlunun naaşının önünde “Vatan sağolsun” dedi.
BİZDE ASKER BİTMEZ
- Şehit Yusuf Uyar da Sivrihisar’da gözyaşları arasında toprağa verildi. Eskişehir’deki törende duygu dolu anlar yaşandı. Oğlunun tabutuna sarılan Hatice Uyar, “Şehit olmak istiyordun, oldun işte oğlum” diye gözyaşı döktü. Pınar Uyar ise eşinin tabutu yanından bir an olsun ayrılmadı. Asker kamuflajı giydirdiği 1 yaşındaki oğlu Sabri Mete ile cenaze aracının ardından yürüyen acılı eş, mezarlık önünde tabuta sarılarak, “Söz verdim sana ağlamayacağım. Bizde asker bitmez. Ağabeyi, kardeşi de asker. Oğlu da asker olacak” şeklinde konuştu.