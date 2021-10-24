Öğrenci yurduna konforlu ulaşım ​

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Onikişubat’ın Avşar Mahallesi’nde yer alan KYK Avşar Kız Öğrenci Yurdu güzergahında asfalt serimine başlandı. Bölgeden Sütçü İmam Üniversitesi’ne ulaşım için kullanılan toprak yol sıcak asfaltla yenileniyor. Yol ile öğrenciler üniversite ulaşımlarını daha konforlu şekilde sağlayabilecek.
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