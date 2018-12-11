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ANTALYA

Antalya'da öğretmenden engelli öğrenciye dayak

Öğretmenden engelli öğrenciye dayak

Antalya’da yüzde 62 işitme engelli İ.T.’ye (9) arkadaşıyla kavga ettiği için okulda öğretmen tarafından tokat atıldığı iddia edildi. Rapor alan aile, öğretmen hakkında şikayetçi oldu.

DHA
İşitme engelli 3’üncü sınıf öğrencisi İ.T.
İşitme engelli 3’üncü sınıf öğrencisi İ.T.

Antalya'nın Kepez ilçesi Gazi Mahallesi’ndeki Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul İlkokulu’nda 3’üncü sınıf öğrencisi İ.T.’nin annesi Ebru T. (27), 6 Aralık Perşembe günü oğlunun okulundan arayan kişinin kendisine hemen gelmesini söylediğini belirtti. Okula gittiğinde müdür yardımcısının, işitme engelli oğlunun bir çocukla kavga ettiğini ve çocuğun ailesinin şikayetçi olacağını söylediğini anlatan Ebru T., o ana kadar evladını görmediğini aktardı. "Bu çocuk kavgası. Adı üstünde çocuk. Kavgadan iki dakika sonra bu çocuklar birlikte oynar" diyen Ebru T., daha sonra eve dönüp eşi Mustafa T.’ye (29) haber verdiğini söyledi. Eşinin okula gittiğini ve güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde, İbrahim’e öğretmeni tarafından tokat atıldığını gördüğünü anlatan Ebru T., şoke olduklarını söyledi.

’OĞLUMA VURDUĞUNU GÖRDÜĞÜMDE KANIM DONDU’

Mustafa T. ise yüzde 62 işitme engelli oğlunun arkadaşıyla kavga ettiğini öğrenince okula gittiğini belirterek, şunları söyledi:

"Görüntüleri izlemek istedim. Çünkü bana oğlumun kavga ettiği, çocuğun ailesinin şikayetçi olacağı söylendi. Ben de polis merkezine yansıyacak ne var diye bakmak istedim. İzleyince şoke oldum. Kanım dondu. Kavga sırasında oğlumun yaka paça 3 öğretmen tarafından sınıftan çıkarıldığını gördüm. Sonra merdivenlerden inen bir başka öğretmenin kollarını sıvayarak tokat attığını gördüm. Çocuğumun saçından çekerek vurduğunu gördüm. Sağ kulağındaki işitme cihazı yerinden çıkıp yere düştü. Kanım dondu. O an hiçbir şey konuşamadım. Bir an önce o ortamdan uzaklaşmak istedim. Oğlumu alıp çıktım okuldan. Çocuğum sorularıma bile cevap vermiyordu. Adeta sinmiş gibi. Eve gelince anlatmaya başladı."

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’OKUMUŞ İNSANLAR BUNU YAPIYORSA’

Öğretmen hakkında polise şikayetçi olduklarını belirten Mustafa T., "Okumuş insanlar bunu yapıyorsa, cahil insanlar ne yapar" dedi. Oğluna tokat attığını ileri sürdüğü öğretmenin kendilerini hiç aramadığını, iletişim kurmadığını belirten Mustafa T., "İ. benim kırmızı çizgim. İşitme engelli. İmplant ameliyatlı. Allah’ın verdiği bir melek o. Oğlumun darp edilmesi benim kırmızı çizgimi aştı" dedi.

Çocuk kavgasının bu kadar büyütülmemesi gerektiğini belirten Mustafa T., olaydan sonra oğlunun okula gitmek istemediğini söyledi. Yaşanan olayın evladının psikolojisini bozduğunu da sözlerine ekleyen Mustafa T., oğlunun geceleri ağlayarak uyandığını belirtti.

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