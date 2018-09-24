Gündem Öğretmeninden Sedanura duygu dolu mektup
KARS

Sedanur Güzel'in öğretmeninden mektup

Öğretmeninden Sedanur'a duygu dolu mektup

Kars'ta kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in ana sınıfındaki öğretmeninin yazdığı mektup okuyanları gözyaşlarına boğdu.Sedanur'un öğretmeni Akalın'ın mektubunda, "Sedanur hemşire olmak istiyordu, hemşire ve doktorlara ayrı bir ilgisi vardı ama ne yazık ki olamadı" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Sedanur Güzel'in öğretmeninin kaleme aldığı mektup okuyanlarını gözyaşlarına boğdu.
Sedanur Güzel'in öğretmeninin kaleme aldığı mektup okuyanlarını gözyaşlarına boğdu.

Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi taşlarla örtülü biçimde bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in ana sınıfındaki öğretmeninin yazdığı mektup herkesi duygulandırdı.

Kağızman ilçesi Paslı Köyü Esin Çağdaş İlk ve Ortaokulunda öğrenim gören ve ölü bulunan Sedanur Güzel'in oturduğu sırasına, fotoğraflarının yanı sıra bir de mektup bırakıldı.

  • Sedanur'un ana sınıfı öğretmeni Melek Akalın tarafından kaleme alınan mektup, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Mektubu okuyan Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Bayşar, yoğun duygular yaşadı.

Melek Akalın, Sedanur Güzel ile 3 yıl önce tanıştığını ifade ederek, "Sedanur'un ilk okul anıları benimleydi. Okul deneyimleri, okula alışamayışı, korkuları hep benimleydi." dedi.Minik öğrencilerinin ölümüyle yasa boğulduklarını belirten Akalın, "Sedanur benim ilk öğrencilerimdendi, benim için ayrı bir yeri vardı. Böyle bir durumda kalmak istemezdik. Keşke dünyada hiç bir çocuk ölümün yanından dahi geçmese. Ama Sedanur böyle bir şey yaşadı, cahilce katledildi, bu konu üzerinde başka bir şey söylenemiyor." diye konuştu.

"Sedanur hemşire olmak istiyordu"

Akalın, Sedanur'un okuldaki hallerini anlatarak, şunları söyledi:

  • "Sedanur hareketli oyunları çok severdi. Geçen yıl geçirdiği trafik kazasına kadar çok hareketliydi. Kaydıraktan kaymak onun için büyük bir zevkti. Sedanur kazadan sonra hastanede kaldığı sürede hemşiresi ona çok iyi davranmış ve oyuncak hediye etmiş. Sedanur da hemşire olmak istiyordu, hemşire ve doktorlara ayrı bir ilgisi vardı ama ne yazık ki olamadı."

"İnsanlık öldü kızım"

Sedanur'un öğretmeni Melek Akalın, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Sedanur'um, ilk defa söylediklerimi dinlemeyeceksin biliyorum. Oysa o yumuk yumuk minicik ellerini çenene koyup gözlerini gözlerime dikip anlattıklarımı dinlemeni ne çok isterdim.

İnsanlık öldü kızım, insanlık senle birlikte o taşların altında can verdi, seninle birlikte tabuta konuldu, seninle birlikte mezarlıkta gömüldü canım kızım.

Canım kızım, bir gün hepimiz yanına cennete geleceğiz ve her ne istersen birlikte neşe içinde oynayacağız, buna inan yavrum. O vakit gelinceye kadar saklambaç oynamaya ne dersin? Sen cennete saklan, dur ben dünyada seni arayayım. Zaman zaman bulamıyorum diye kıkırdama seslerini duyayım. Sonra yeniden saklan, ben dünyadaki tüm çocukların gülümsemesini sana benzetip oynayayım, olur mu canım kızım."

REKLAM

Ne olmuştu?

Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde 16 Eylül'de yabani meyve toplamaya çıkan Sedanur Güzel kaybolmuştu. Köylülerle kırsalda yapılan arama çalışmalarından sonuç alamayan aile, durumu jandarmaya bildirmişti.

JAK timleri, AFAD ekipleri ve UMKE görevlileri Güzel'in bulunması için arama çalışması başlatmış, aramalar sonucu Güzel'in cesedi, köyün 1 kilometre uzağında üzeri taşlarla kaplanmış vaziyette bulunmuştu.

Sedanur'un ölümünde isyan ettiren gelişme
GÜNDEM
Sedanur'un ölümünde isyan ettiren gelişme

İşte PKK'nın Münbiç kadrosu

İşte PKK'nın Münbiç kadrosu

​Yeni Şafak belediye, asayiş, istihbarat ve maliyeyi yöneten teröristlerin isimlerine ulaştı.
Hedefimiz Fırat’ın doğusu

Hedefimiz Fırat’ın doğusu

Erdoğan: Terör tehdidi son bulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.
MHP'nin afteklifi Meclis'te

MHP'nin afteklifi Meclis'te

​163 bin kişiye umut olacak.
Bankalarıngözü Hazine'de

Bankalarıngözü Hazine'de

​Kredi faizlerinden umudu kestiler.
Çiftçilereçifte müjde

Çiftçilereçifte müjde
SaldırıyıBAE finanse etti

SaldırıyıBAE finanse etti
PKKKerkük'e sızıyor

PKKKerkük'e sızıyor
Derbide kazanan yok

Derbide kazanan yok

G.Saray'ın yenildiği haftada derbi berabere bitti.
Erdoğan'a İdlib teşekkürü

Erdoğan'a İdlib teşekkürü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile bir araya geldi.
Reyhanlızanlısı tutuklandı

Reyhanlızanlısı tutuklandı

MİT, özel bir operasyonla Suriye'den getirmişti.
İsrail'i sorumlu tuttu

İsrail'i sorumlu tuttu

Kremlin, Putin-Netanyahu görüşmesine ilişkin detayları paylaştı.
Mavi listeye darbe

Mavi listeye darbe

1.5 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi.
Türkiye'ye geldi

Türkiye'ye geldi

Türkiye ile Hollanda ilişkileri normalleşiyor.
Türkiye'denAkdeniz hamlesi

Türkiye'denAkdeniz hamlesi

Sondaj kuyularının açılması için anlaşma sağlandı.
Ortodoks Kilisesi bölünmenin eşiğinde

Ortodoks Kilisesi bölünmenin eşiğinde

​Ortodoks dünyasında gerginlik: Ukrayna Kilisesi bağımsız olacak.
4 ayın en yüksek kapanışı

4 ayın en yüksek kapanışı

Yüzde 1,59 değer kazanarak 99.000 puanı aştı.
Ordu'nun yeni belediyebaşkanı belli oldu

Ordu'nun yeni belediyebaşkanı belli oldu

​Enver Yılmaz'ın istifası sonrası AK Parti'nin adayı seçildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.