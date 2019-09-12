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EĞİTİM

Okul müdürü dersler aksamasın diye öğretmenin çocuğuna bakıyor

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir okul müdürü, öğretmenin bakıcısı aniden işten ayrılan çocuğuna kendi odasında bakmaya başladı. Okul Müdürü Abrurrahman Aksu, "Biz burada bir çocuğu bakarız, 25 çocuğu feda etmek istemedik. Tüm çocuklar bizim çocuklarımız" dedi. Öğretmen Merve Keskin de, "Çocuğum müdür odasında, ben de burada sınıfta 25 öğrencime eğitim veriyorum. Müdür beye çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Okul müdürü Arsu, odasında bir yandan minik Deniz'e bakarken, bir yandan da okulun idari işlerini yürütüyor.
Okul müdürü Arsu, odasında bir yandan minik Deniz'e bakarken, bir yandan da okulun idari işlerini yürütüyor.

Şanlıurfa'da öğretmenin bakıcısı işten aniden ayrılan bir yaşındaki çocuğuna, öğrencilerin dersi aksamasın diye okul müdürü bakmaya başladı.

Merkez Haliliye ilçesindeki Fevzi Çakmak Anaokulunda öğretmen olarak görev yapan Merve Keskin'in kızı Deniz Keskin'in bakıcısı işten ayrıldı. Öğretmen Keskin, durumu okul müdürü Abdurrahman Arsu'ya bildirdi. Bunun üzerine Müdür Arsu da Keskin'e kızına okula getirmesi halinde kendisinin bakabileceğini belirtti.

Kızını Arsu'ya teslim eden öğretmen Merve Keskin, daha sonra 25 öğrencisine ders verdi. Okul müdürü Arsu, odasında bir yandan küçük Deniz'e bakarken, bir yandan da okulun idari işlerini yürüttü.

"Bir çocuğa, 25 öğrenci feda edemezdik"

Okul Müdürü Abdurrahman Aksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitim yılının birkaç gün önce başladığını hatırlattı.

Öğrencilerin öğretmensiz kalmasını istemediğini, bunun için de elinden geleni yapmaya çalıştığını belirten Aksu, şunları söyledi:

  • "Hocamız beni aradı, bakıcısının işi bıraktığını ve okula gelemeyeceğini, çocukla yalnız kaldığını, ne yapacağını bilmediğini söyledi. Biz de 'Siz getirin çocuğu, hem iş yaparım hem de çocuğumuza bakarız' dedik. Biz burada bir çocuğa bakarız, 25 çocuğu feda etmek istemedik. Tüm çocuklar bizim çocuklarımız. Öğretmenimiz şu an sınıfta, öğrencileriyle ilgileniyor. Biz de burada hem çocuğumuza bakıyoruz, hem de işimizi yapıyoruz. İnşallah bakıcı işini de bugün yarın halledecek öğretmen arkadaşımız."

Fevzi Çakmak Anaokulu

"Çocuğum müdür odasında ben sınıftayım"

Öğretmen Merve Keskin de fedakar davranışından dolayı müdür Aksu'ya teşekkür etti.

  • Hem çocuğunu hem de öğrencilerini yalnız bırakmadığı için mutlu olduğunu vurgulayan Keskin, "Dün çocuğumun bakıcısı işi bıraktı, benim de 25 öğrencim var. Müdür Bey'i aradım. Sağ olsun çocuğu okula getirebileceğimi söyledi. Çocuğum müdür odasında, ben de burada sınıfta 25 öğrencime eğitim veriyorum. Müdür Bey'e çok teşekkür ederim" dedi.
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