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Öğrencilere şiddet uygulayan öğretmenin yöneticiliği sona erdirildi - Çankırı haber

Okulda skandal görüntü: Bakanlık harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı, Çankırı'da bir ilkokulda öğrencilerine şiddet uyguladığı belirlenen öğretmenin yöneticilik görevinin üzerinden alındığını, hakkındaki adli sürecin de devam ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Görüntülerde öğretmenin, öğrencilere şiddet uyguladığı görüldü.
Görüntülerde öğretmenin, öğrencilere şiddet uyguladığı görüldü.

Milli Eğitim Bakanlığından(MEB) yapılan bilgilendirmede, Çankırı'daki bir ilkokulda öğrenci velisi tarafından görüntülenen ve televizyon haberleriyle medyaya yansıyan vahim görüntülerle ilgili olayın 8 Mart 2019 Cuma günü yaşandığı aktarıldı.

  • Bilgilendirmede, "Olayla ilgili olarak Bakanlığımız müfettişleri tarafından başlatılan inceleme, soruşturma sonucu söz konusu kişinin yöneticilik görevi üzerinden alınmış olup hakkındaki adli süreç devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesindeki bir ilkokulda öğrencileri kürsüye çıkararak tokatlayan öğretmenin, bir öğrenciyi de kulaklarında tutarak havaya kaldırdığına ilişkin görüntüler basın organlarında yer almıştı.

Çankırı'da öğrencilere şiddet uygulayan müdür
OYNAT 00:18
Çankırı'da öğrencilere şiddet uygulayan müdür
Milli Eğitim Bakanlığınca Çankırı'da bir ilkokulda öğrencilerine şiddet uyguladığı belirlenen öğretmenin yöneticilik görevinin üzerinden alındığı, hakkındaki adli sürecin de devam ettiği bildirildi.


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