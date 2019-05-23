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BOLU

Bolu haber: Okuldan dönerken dereye düşen çocuk kurtarıldı

Okuldan dönerken dereye düştü

Bolu'da okuldan çıkıp eve gittiği sırada okulun yakınında bulunan koruma duvarı ve korkuluk bulunmayan dereye 3 metre yükseklikten düşen Irak uyruklu 8 yaşındaki çocuk, itfaiye tarafından merdivenle çıkarılarak kurtarıldı. Hafif yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, vatandaşlar, okula 300 metre uzaklıkta bulunan derenin çevresinde güvenlik duvarı olmamasına tepki gösterdi.

Haber Merkezi DHA
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle çocuğu düştüğü yerden çıkardı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle çocuğu düştüğü yerden çıkardı.

Bolu'daki olay, saat 15.15 sıralarında Borazanlar Mahallesi'nde bulunan Borazanlar Deresi'nde meydana geldi.

Eğitim gördüğü 50. Yıl İzzet Baysal İlkokulu'nda dersten çıktıktan sonra eve giden Irak uyruklu ikinci sınıf öğrencisi Abdurrahman Abidin, eve gidiş güzergahı üzerinde bulunan Borazanlar Deresi yakınından geçtiği sırada taşlık yolda kayarak dereye düştü. Yol yapım çalışması nedeniyle bir süre önce korkulukları yıkılan ve okula yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunan dereye düşen çocuğu görenler durumu, 112 Acil ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle çocuğu düştüğü yerden çıkardı. Derede su derinliğinin az olması çocuğun sulara kapılıp gitmesini önledi.

Anne büyük panik yaşadı

112 Acil ekipleri olaydan hafif sıyrıklarla kurtulan Abdurrahman Abidin'e olay yerine ilk müdahaleyi gerçekleştirip ambulansa bindirdi. Bu sırada çocuğunun eve gelmemesi nedeniyle onu aramaya çıkan anne Khalid Abidin kalabalığı görünce panik içinde koşmaya başladı. Anne panikle ambulanstaki çocuğunun yanına gitti. Abdurrahman Abidin, ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Mahalleli tepki gösterdi

Mahalle sakinleri, okul yakınında bulunan derenin etrafında duvar ya da korkuluk olmamasına tepki göstererek, "Bura için kaç kez başvurduk. Kimse yardımcı olmadı. Belediyeye de başvurduk. Seçimden önce de söyledik. Kaç kere benim eşim başvurdu. Burayı kapatın dedik. Önceden kapalıydı. Yolu açmak için koskoca duvarı yıktılar, gittiler. Başka hiçbir şey yapmadılar" dedi.

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