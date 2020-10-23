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Olimpos'ta Ruslar otel basıp işkence yaptı: Dehşet dolu 40 dakika

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Olimpos tatil beldesinde otel işleten 27 yaşındaki Orhan Kaplan ve iki personeli, otelin mülk sahibi Rus G.A. ve 15 kişi tarafından darbedildi. Elleri ve ayakları bağlanan, zorla senet imzalatılmak istenen Kaplan, jandarma tarafından kurtarıldı. G.A.'nın oteldeki turistleri kovmaya çalıştığını, kasadaki bin 200 lirayı da aldığını söyleyen Kaplan, saldırganlardan şikayetçi oldu. Saldırı ve darp anları, otelde konaklayan bir kişi tarafından anbean görüntülendi.

Haber Merkezi DHA
Olimpos'ta Ruslar otel basıp işkence yaptı.
Olimpos'ta Ruslar otel basıp işkence yaptı.

Antalya'da yaşayan Orhan Kaplan, mayıs ayında Kumluca ilçesine bağlı Olimpos'ta Rus vatandaşı G.A.'ya ait oteli 5 aylığına kiraladı. Koronavirüs salgını nedeniyle işleri istediği gibi gitmeyen Kaplan, sözleşmesinin bitmesine yakın otel sahibini arayarak, sözleşmesini bir süre uzatmak istediğini belirtti. Ancak G.A. oteli hemen boşaltmasını söyledi. Bunun üzerine Kaplan, otelde turistlerin olduğunu, konaklama sürelerinin bitmesini ve eşyalarını toparlamak için 15 gün süre istedi. İddiaya göre otel sahibi G.A., bu talebi reddedip, oteli hemen boşaltması gerektiğini yineleyip, tehdit etti. Kaplan ise aynı gün oteli boşaltmasının mümkün olmadığını, hukuki yollara başvurmasını söyledi.

Turistle şoka girdi


21 Ekim günü, konaklayan turistler ve personel otelde kahvaltı yaparken, G.A. ile birlikte 15 kişilik Rus grup geldi. Kaplan'ı yere yatıran gruptan 3 kişi, ellerini ve ayaklarını plastik kelepçe ve bantla bağlayarak dövmeyen başladı. Müdahale etmek isteyen otel personeli Batuhan İlhan ve Seyit Akman'ı da aynı şekilde bağlayan gruptakiler, onları da darbetti. Şoke olan turistler müdahil olmak isteyince, gruptakiler onlardan oteli hemen boşaltmalarını söyledi.

Kasadaki parayı aldılar

Gruptan 4 kişi, elleri ve ayakları bağlı olan Orhan Kaplan'ı bu kez boş bir odaya götürüp yaklaşık yarım saat boyunca dövdü. Bu sırada Kaplan'a senet imzalatmak isteyen kişiler, kolunu da kırmaya çalıştı. Dışarıda bulunan gruptan bir kişi, kasada bulunan bin 200 lirayı aldı.

El ve ayakları bağlanmış şekilde odada bulundu

Turistlerden biri jandarmaya giderek, durumu bildirdi. Otele gelen jandarma ekipleri, odadaki yatak üzerinde elleri ve ayakları bağlı şekilde yatan Kaplan'ı çözdü. Kaplan tedavi için hastaneye götürülürken, saldırganlar ise jandarma karakoluna götürüldü. Saldırganlar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Konaklayan turistler ve darp raporu alan çalışanlar ile Kaplan otele gelerek, kendilerini darbeden kişilerden şikayetçi oldu.

  • Öte yandan, , şüphelilerden D.A.'nın olaydan önce sosyal medya hesabından otele geldikleri araçları ve arkadaşlarının video görüntüsünü paylaşarak, Rusça 'Olay yapmaya gidiyoruz' yazdığı görüldü.

'Biz Rus mafyasıyız' demişler


Kendisini darbeden kişilerin 'Biz Rus mafyasıyız' dediğini ileri süren Kaplan, “Yardım çığlıklarımızı da kimseye duyuramadık. Otelde konaklayan misafirlerimiz araya girmeye çalıştı. Onları da 'Burayı boşaltın' diyerek tehdit ve darbettiler. Daha sonra beni darbederken 'Biz sana demiştik. Biz Rus mafyasıyız' diye bağırdılar. Ardından beni taşıyarak bir odaya götürdüler ve senet imzalatmaya zorladılar. Yaklaşık 40 dakika boyunca ellerim ve ayaklarım bağlı şekilde bana işkence yaptılar" dedi.

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