Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Ölmek ne garip şey anne notu bıraktı, ortaya çıkıp Canım sıkılmıştı dedi
ADANA

'Ölmek ne garip şey anne' notu bıraktı, ortaya çıkıp 'Canım sıkılmıştı' dedi

Adana’da Seyhan Baraj Gölü üzerindeki köprüde terk edilmiş bir otomobilde 'Ölmek ne garip şey anne yaşamak isterken delicesine, biricik eşim her şeyimsin, ailem sizi çok seviyorum' notu yazan genç ailesini göz yaşına boğdu. Dalgıçlar 3 gün gölde arama yaptıktan sonra genç ortaya çıkıp, 'Canım sıkılmıştı' dedi.

Haber Merkezi İHA
M.K., yakınlarına intihar edeceği yönünde mesaj gönderip, telefonunu kapattı.
M.K., yakınlarına intihar edeceği yönünde mesaj gönderip, telefonunu kapattı.

Olay, 4 Mayıs gece Adana'nın Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi Seyhan Baraj Gölü’ndeki köprüde meydana geldi. İddiaya göre, gece Sarıçam ilçesindeki evinden çıkan M.K., yakınlarına intihar edeceği yönünde mesaj gönderip, telefonunu kapattı.

Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine harekete geçen polis, Plaka Tanı Sistemi (PTS) üzerinden M.K.’nin otomobil ile Çatalan Batı Köprüsü’nden geçiş yaptığını belirledi. Seyhan Baraj Gölü kıyısı boyunca arama yapan ekipler, M.K.’nin otomobilini, köprü üzerinde çalışır vaziyette buldu.

Dalgıçlar 3 gün gölde arama yaptı.


Otomobilde not bulunmuştu

Otomobil içerisinde kimsenin olmadığını saptayan ve araçta yapılan aramada polis, "Ölmek ne garip şey anne yaşamak isterken delicesine. Hoşçakal iki gözüm. Ölüm bile çok güzel artık. Biricik eşim sen her şeyimsin, ailem sizi çok seviyorum ama artık çok yoruldum" yazılı not buldu.

Dalgıçlar 3 gün gölde arama yaptı.

Polis bu nedenle gencin köprüden atlayarak intihar etmiş olabileceğinden şüphelenerek olay yerine Sualtı Grup Amirliği ekiplerinden arama çalışması için destek istedi. Karada yapılan aramada izine rastlanmayan M.K., sualtı polislerinin gölde yaptığı yaklaşık bir saatlik aramada da bulunamadı. Gece karanlığı nedeniyle ara verilen arama çalışmasına sabah erken saatte yeniden başladı. Ancak gündüz yapılan aramalarda da genç bulunamadı.

Dalgıçlar 3 gün gölde arama yaptı.

Borçları nedeniyle canı sıkıldığını söyledi

Gencin yakınları ise arama çalışmalarını izlerken gözyaşlarına boğuldu. Dalgıç polisler 3 gün boyunca şahsın köprüden atlayarak intihar ettiğini düşünerek gölde arama yaptı. Ancak genç bir türlü bulunamadı.

Dalgıçlar gölde arama yaparken gencin bir polis merkezine giderek intihar etmediğini, borçları yüzünden canı sıkıldığını bu nedenle not bırakıp ortadan kaybolduğunu söylediği öne sürüldü.

Abone Ol Google News
Hatice teyze yardım bekliyor

Hatice teyze yardım bekliyor

​Evlerinde kendiliğinden yangın çıkıyor, ıslak yatakta yatıyorlar...
OSBlerdekişirketlere müjde

OSB'lerdeki
şirketlere müjde

​Belediyeler ilan ve tabela vergisi alamayacak.
THYden yeni karar: Türkiyeye girişine izin verilmeyecek

THY'den yeni karar: Türkiye'ye girişine izin verilmeyecek
Korona da neymiş!

Korona da neymiş!

​​E-5'in kenarında masa kurup piknik yaptılar...
Bir milyon<br>ceset torbası!

Bir milyon
ceset torbası!

Tokat'taki fabrika Avrupa ülkeleri için üretiyor.
Aracı olmak<br>için sıraya girdiler

Aracı olmak
için sıraya girdiler

İkinci el araçta dolandırıcılığı bitiren sistem.

Trump'ın darbecisinden itiraf

Trump'ın darbecisinden itiraf

​"Eğer başarılı olsaydık Maduro'yu ABD'ye kaçıracaktık."

Masada tuzluk<br>bile olmayacak

Masada tuzluk
bile olmayacak

​Kafe ve restoranlar yeni döneme hazırlanıyor.

Oynamak isteyen<br>kulüpleri açıklayın

Oynamak isteyen
kulüpleri açıklayın

Ankaragücü Başkanı Mert'ten TFF'ye sert cevap.
Üç müjde<br>gündemde

Üç müjde
gündemde

​Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor.
6 derece<br>birden düşecek

6 derece
birden düşecek

​Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı.
Plazmayı<br> onlara saklıyorlar

Plazmayı
onlara saklıyorlar

​Koronayı yenen hastadan çarpıcı bağış çıkışı.
Manipülasyon<br>yapan yandı

Manipülasyon
yapan yandı

​BDDK'nın beklenen yönetmeliği yürürlükte.
BM'den şoke<br>eden açıklama

BM'den şoke
eden açıklama

Kovid-19'un 6 aya kadar zirve yapması bekleniyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.