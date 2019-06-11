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Ölümü bekledik

Ankara'da, pazar günü meydana gelen sel felaketinde evlerinde mahzur kalan anne ve kızı yaşadıklarını anlattı: “Sesimizi kimse duymadığı için umudumuzu kestik, ölümü beklemeye başladık.”

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nurgül Artan ve kızı Sude Oğuzman
Nurgül Artan ve kızı Sude Oğuzman

Başkent’te pazar günü etkili olan sağanağın neden olduğu sel felaketinde, Nurgül Artan ve kızı Sude Oğuzman’ın oturduğu bodrum katındaki evlerini su bastı. Yükselen sel suları nedeniyle kapıyı açamayan anne ve kızı, içeride mahsur kaldı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen pılisler, kapıyı kırarak içeriye girdi. Boğulmak üzere olan anne ve kızı, suyun tahliye edilmesi ardından evden çıkarıldı.

EVDEN YÜZEREK ÇIKTIK

Korku dolu anları anlatan lise öğrencisi Sude Oğuzman, sağanak sonrası evde önce halı ve eşyaları topladıklarını belirtti. Ardından pencerelerin açılıp evin su ile dolmaya başladığını anlatan Sude Oğuzman, “Evden çıkmaya çalıştık; ama kapıyı açtığımızda benim boyuma yakın bir su üzerimize doğru akmaya başladı. Ardından mutfağa geçip masanın üzerine çıktık. Su yükselmeye devam ettiği için buzdolabı devrildi ve kapıyı sıkıştırdı. Çığlıklarınızı kimse duymadığı için bir süre sonra umudumuzu kestik, ölümü beklemeye başladık. Yarım saat, 45 dakika sonra polis ekibi geldi. Zorlayarak kapıyı açtılar. Biri annemi, diğeri beni aldı ve ilk basamağa kadar yüzerek çıktık evden” dedi.

FELAKETİN YARALARI SARILIYOR

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece boyu kentte temizlik çalışması yürüttü. Sel nedeniyle bazı yerlerde istinat duvarlarının çöktüğü görüldü. Belediye ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla hasar tespit çalışması başlattı.

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