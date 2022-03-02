Ömer Çelik'ten Batı'ya ırkçılık tepkisi: Bunların hepsi utanç verici

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu.

#CANLI AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor. https://t.co/TNf8rlagzT — Yeni Şafak (@yenisafak) March 2, 2022

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Rusya Ukrayna savaşındaki temel duruşumuz aynı şekildedir. Cumhurbaşkanımızın yoğun bir mesaisi var. ateşkesin sağlanması için taraflarla görüşmeye devam ediliyor. Uluslararası sisteme jilet atan bir tablo söz konusu. Nasıl ki darbelere karşıysak işgale ve savaşa da karşıyız. Tarafımız prensiplere dayanıyor.

Önemli olan ateşkesin sağlanması. İlk seferde umutlu olmayan bir tablo çıktı. Kırım’ın işgal edinmesinin tanınmasını istemek, bir egemen devletin silahsızlandırılmasını istemek yanlış. Sonuç olarak bütün bu tablo ve tepki Rus halkına da zarar verecektir. Bunu da istemiyoruz. Cumhurbaşkanımızın temaslar, iki ülke arasında barış masasının sağlamlaştırılması ve ateşkesin sağlanması yönündedir.

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Türkiye ile ilgili açıklamalarda Türkiye'nin pozisyonunun kritik olduğunu ifade ediyorlar. Önemli olan bu imkanın kullanılmasıydı. Barış için yeterli destek verilmemesinin bedeli ödeniyor.

Saldırılar başladıktan sonra bütün taraflarla Cumhurbaşkanımız görüşmeye devam ediyor.

İlk müzakerelerden olumsuz bir tablo çıktı. Tabi ki bir egemen ülkeden toprağının parçasını istemek. Silahsızlanmasını istemek rasyonel bir yaklaşım değil.

İnsan olmak sarışın, mavi gözlü ya da siyah tenli gibi alt kriterlere koyulamaz. Bunların hepsi utanç verici.

(Rusya-Ukrayna savaşı) Türkiye, şimdiye kadar BM yaptırımlarına katılmıştır. Her ülkeye farklı yansımaları olacaktır bunun. Türkiye, kendi durumu açısından değerlendirecektir.

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"Montrö Sözleşmesi uygulanacak"

Türkiye, Montrö’nin objektif hükümlerini savaş halinde uygulayacaktır. Türkiye'nin takdirine bırakılmış konular varsa, Türkiye hiçbir şekilde savaşı derinleştirecek, yoğunlaştıracak tutum içine girmeyecektir. AB’nin, Ukrayna konusunda yaptığı tanım Türkiye için geçerlidir. Türkiye 100 yıldır güçlü bir Avrupa devletidir.

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler

Hazırlıklarımız tam olarak yapılmıştır, bütün kurumlarımız barışa katkı vermeye açıktır. İstanbul bu konuda biricik bir yerdir. Türkiye’nin birikimleri barışa çok önemli destek sağlayacaktır.