Önümüzdeki hafta havanın nasıl olacağı açıklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, hava sıcaklığı hafta sonuna kadar ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de 11 Ocak Perşembe gününe kadar yağış beklenmiyor. Öte yandan Ankara'nın 14 Ocak Pazar günü kar yağışlı geçeceği öngörülüyor.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Hafta sonu sonbaharı andıran güneşli havanın yaşandığı, zaman zaman yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul, kış mevsiminin ilk yarısı olarak ifade edilen zemheri ayının sonuna denk gelen yarıyıl tatilinde beyaz örtüye bürünecek.

GÜNDEM İstanbul'da karın ne zaman yağacağı açıklandı

5 ile sis ve pus uyarısı

Öte yandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.

Gece sıcaklıklarında 1-3 derecelik düşüş, gündüz sıcaklıklarında ise 1-3 derecelik artış öngörülen bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

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Sis ve pusa karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Güney Marmara'da bahar havası

Hava sıcaklılarının mevsim normallerinin üstünde olduğu Bursa, Balıkesir ve Yalova'da sahillere ve parklara adeta akın eden vatandaşlar güneşli havanın keyfini sürdü.