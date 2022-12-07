Gündem Önüne çıkan iş yerlerine kurşun yağdırdı
KAYSERİ

Önüne çıkan iş yerlerine kurşun yağdırdı

Kayseri’de iddiaya göre alkollü olan bir şahıs, 4 iş yerini kurşunladı. Zarar gören iş yerlerinde Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından incelemeler yapılırken, polis ekipleri şahısların bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

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Haber Merkezi İHA
Önüne çıkan iş yerlerine kurşun yağdırdı
4 iş yerini kurşunların hedefi oldu.

Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen T. A., aynı araçta bulunan Ş.M. ve kimliği belirlenemeyen bir kişi ile birlikte Melikgazi ilçesine bağlı 30 Ağustos Mahallesi Anamur Caddesi üzerinde veresiye alkol alamadığı tekel bayisini yanında bulunan pompalı tüfekle kurşunladı.

Bu olayın ardından şahıslar, ilçeye bağlı Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerini ve Gülük Mahallesi Yazı Sokak’taki bir iş yerini kurşunladı.

Kocasinan ilçesine bağlı Yakut Mahallesi 3840. Sokak’a gelen şahıslar, burada bulunan başka bir iş yerini daha kurşunladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Zarar gören iş yerlerinde Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından incelemeler yapılırken, polis ekipleri şahısların bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlattı.
Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alkol alıp dehşet saçtı: Önüne çıkan iş yerlerine kurşun yağdırdı
FOTOĞRAF 7
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Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen T. A., aynı araçta bulunan Ş.M. ve kimliği belirlenemeyen bir kişi ile birlikte Melikgazi ilçesine bağlı 30 Ağustos Mahallesi Anamur Caddesi üzerinde veresiye alkol alamadığı tekel bayisini yanında bulunan pompalı tüfekle kurşunladı.
Title
Bu olayın ardından şahıslar, ilçeye bağlı Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerini ve Gülük Mahallesi Yazı Sokak’taki bir iş yerini kurşunladı.
Title
Kocasinan ilçesine bağlı Yakut Mahallesi 3840. Sokak’a gelen şahıslar, burada bulunan başka bir iş yerini daha kurşunladıktan sonra olay yerinden kaçtı.
Title
Zarar gören iş yerlerinde Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından incelemeler yapılırken, polis ekipleri şahısların bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlattı.Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.
Title
Title
Title
Alkol alıp dehşet saçtı: Önüne çıkan iş yerlerine kurşun yağdırdı
Kayseri'de iddiaya göre alkollü olan bir şahıs, dört iş yerini kurşunladı. Zarar gören iş yerlerinde Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından incelemeler yapılırken, polis ekipleri şahısların bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlattı.


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