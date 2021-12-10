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Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden Kılıçdaroğlu’na harika yanıt: Fındığın bundan haberi var mı?

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'nın Türkiye'deki fındık üretiminin yüzde 42'sini karşıladığını söyleyerek ilginç bir gafa imza attı. Kılıçdaroğlu'nun bu gafı sonrası Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından "Peki bundan fındığın haberi var mı?" paylaşımı yapıldı.

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Haber Merkezi İHA
Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden Kılıçdaroğlu’na harika yanıt: Fındığın bundan haberi var mı?
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da yaptığı gaf çok konuşuldu.

Daha önce Çorum’u ülke olarak nitelendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez Şanlıurfa’da yaptığı açıklamada Türkiye fındık üretiminin yüzde 42’sinin Şanlıurfa’da üretildiğini ileri sürdü.

"FINDIĞIN YÜZDE 42'SİNİ TEK BAŞINA ŞANLIURFA ÜRETİR"

Kılıçdaroğlu’nun hiç fındık üretimi olmayan Şanlıurfa’da üretim yapıldığını söylemesi Türkiye’de en fazla fındığın üretildiği Ordu’dan cevap gecikmedi.

Ordu Büyükşehir Belediyenin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kılıçdaroğlu’nun sözlerini karşılık “Peki bundan fındığın haberi var mı?" sözleri yer aldı.

Paylaşımda ayrıca Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin yer aldığı video alıntılandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de fındık üretimi yapılan ilk 25 kent arasına bile giremeyen Şanlıurfa ile ilgili bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan büyük gaf: Fındığın yüzde 42'sini Şanlıurfa üretir
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan büyük gaf: Fındığın yüzde 42'sini Şanlıurfa üretir
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da STK temsilcileri ve muhtarlar ile toplantı düzenledi. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada büyük bir gafa imza atarak, 'Türkiye'deki fındığın yüzde 42'sini Şanlıurfa üretir' ifadelerini kullandı.


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