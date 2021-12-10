Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden Kılıçdaroğlu’na harika yanıt: Fındığın bundan haberi var mı?

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da yaptığı gaf çok konuşuldu.

Daha önce Çorum’u ülke olarak nitelendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez Şanlıurfa’da yaptığı açıklamada Türkiye fındık üretiminin yüzde 42’sinin Şanlıurfa’da üretildiğini ileri sürdü.

"FINDIĞIN YÜZDE 42'SİNİ TEK BAŞINA ŞANLIURFA ÜRETİR"

Kılıçdaroğlu’nun hiç fındık üretimi olmayan Şanlıurfa’da üretim yapıldığını söylemesi Türkiye’de en fazla fındığın üretildiği Ordu’dan cevap gecikmedi.

Ordu Büyükşehir Belediyenin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kılıçdaroğlu’nun sözlerini karşılık “Peki bundan fındığın haberi var mı?" sözleri yer aldı.

Peki bundan fındığın haberi var mı? 😂@kilicdarogluk pic.twitter.com/5Vbj0imWjq — Ordu Büyükşehir Belediyesi (@OrduBBld) December 9, 2021

Paylaşımda ayrıca Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin yer aldığı video alıntılandı.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de fındık üretimi yapılan ilk 25 kent arasına bile giremeyen Şanlıurfa ile ilgili bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.