Gündem Karadeniz kıyısındaki gökdelenin yıkılacağı haberini veren başkan Güler Tehditler vız gelir tırıs gider
ORDU

Ordu haberleri: Karadeniz kıyısındaki gökdelen yıkılacak

Karadeniz kıyısındaki gökdelenin yıkılacağı haberini veren başkan Güler: Tehditler vız gelir tırıs gider

Karadeniz’in kıyısına hançer gibi saplanan çok katlı binalar, insan hayatı için de tehdit oluşturuyor. Çok katlı yapıların, yörenin yeşil bitki örtüsü ile Karadeniz arasına set oluşturmasına, yöre halkının tepkisi büyüyor. Halk tarafından büyük tepki alan ve düzenlenen kampanyada 110 bin imza toplanarak yıkılması istenen çağrıya Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler kayıtsız kalmadı. Geri adım atmayacağını belirten Başkan Güler, "Vatandaşın kıyıdan geçme hakkını ortadan kaldıran, insan haklarına aykırı bir proje bu. Ben bunu ortadan kaldırmakta yani yıkmakta kararlıyım. Bunu bilesiniz. Tehditler vız gelir tırıs gider" dedi.

Haber Merkezi IHA
Yeşil ve mavinin arasında, deniz kıyısında yükselen inşaatta, 12’nci kata kadar ulaşıldı.
Yeşil ve mavinin arasında, deniz kıyısında yükselen inşaatta, 12’nci kata kadar ulaşıldı.

Sivil toplum kuruluşları ve çevre kuruluşları tarafından da Karadeniz kıyılarında imarsız, çok katlı ve sahil şeridini bozan yapıların inşa edilmesine tepki gösteriliyor.

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Doğal dokuyu bozan kaçak ve çarpık yapılaşmanın yanı sıra çok katlı yapılara verilen imar izinleri de tartışılıyor. Sahil şeridinde yükselen inşaatlar, artan tepkilerle Karadeniz’de kıyısı bulunan illerin belediye encümenlerince masaya yatırıldı.

Ordu’da kumsalın üzerindeki gökdelen inşaatı durduruldu

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaklaşık bir yıl önce temeli atılan ve kent siluetini bozduğu gerekçesiyle aylardır tartışma konusu haline gelen 3 blok gökdelen inşaatı ile ilgili tartışmalar sürüyor.

Geçen yılın Mayıs ayında ihale yoluyla satışa çıkarılan belediye arsasını alan yapı şirketine, 3 blok halinde 17’şer katlı ve 280 daireli bina için ruhsat verildi. Yeşil ve mavinin arasında, deniz kıyısında yükselen inşaatta, 12’nci kata kadar ulaşıldı.

Meclis aynı toplantıda, gökdelen projesinin imar planını tamamen iptal etti.

Hilmi Güler gökdelenin ruhsatını iptal etti

Halk tarafından büyük tepki alan ve düzenlenen kampanyada 110 bin imza toplanarak yıkılması istenen çağrıya Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler kayıtsız kalmadı. Bütün mimari özellikleriyle tartışma konusu haline gelen gökdelen inşaatına karşı mücadele başlatan Başkan Güler, ilk olarak Belediye Meclisini topladı.

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Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi 18 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirdiği toplantı da gökdelen inşaatının durdurulmasına karar verdi. Meclis aynı toplantıda, gökdelen projesinin imar planını tamamen iptal etti.

Güler: Yıkmakta kararlıyım tehditler vız gelir tırıs gider

Ruhsat iptalinin ardından CHP eski Ordu Milletvekili ve PM Üyesi İdris Yıldız’ın yanı sıra siyasi ağırlıklı olan isimlerin de ortakları arasında yer aldığı gökdelen inşaatının durdurulması üzerine Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’e karşı ulusal basında yıpratma kampanyası başladı.

Yaylalardaki kaçak yapılara yıkım
EKONOMİ
Yaylalardaki kaçak yapılara yıkım

Kendisine yönelik yıpratma kampanyasına rağmen geri adım atmayacağını belirten Başkan Güler, il genelinde bulunan 772 mahalle muhtarı ile yaptığı toplantıda bu konuya dikkat çekti.

Başkan Güler, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Nazım imar planı bizim sorunumuz. Kirazlimanı Mahallesi’nde belde diye bir ucube var. Vatandaşın kıyıdan geçme hakkını ortadan kaldıran, insan haklarına aykırı bir proje bu. Ben bunu ortadan kaldırmakta yani yıkmakta kararlıyım. Bunu bilesiniz. Bunun bazı sıkıntıları devam ediyor. İnşallah onları da aşacağız. Biz ne sıkıntılar atlattık onun için bize vız gelir tırıs gider. Bunu çözeceğiz bunu bilesiniz.”
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