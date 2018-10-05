Gündem Orduda çöken okul duvarı paniğe neden oldu
ORDU

Ordu'da çöken okul duvarı paniğe neden oldu

Ordu'da bir lisenin spor salonun istinat duvarı çöktü. Okuldaki öğrenciler tahliye edildi. Okul tedbir amacıyla 1 gün tatil edildi.

Haber Merkezi DHA
Ordu'daki sağanakta bir okulun bahçe duvarı yıkıldı
Ordu'daki sağanakta bir okulun bahçe duvarı yıkıldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde sağanak nedeniyle bir okulun duvarı yıkıldı. Duvarın yıkılma anı görüntülenirken okulda eğitim öğretime tedbir amaçlı ara verildi.

Eğitime ara verildi

Gece etkili olan sağanak nedeniyle Ordu Atatürk Anadolu Lisesinin arka bölümünde yer alan bahçe duvarının bir kısmı sabah erken saatlerde yıkıldı.

Olayda yaralanan olmazken okul tedbir amacıyla boşaltıldı. Okulda eğitim öğretime tedbir amaçlı olarak ara verildi.

Ordu'daki sağanakta bir okulun bahçe duvarı yıkıldın

Öte yandan, bahçe duvarının yıkılma anı cep telefonu tarafından görüntülendi.

Ordu Vali Yardımcısı Ekrem Yaman, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan ve İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Polis ekipleri okul çevresinde güvenlik önlemi aldı.

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