Örgüt evlerine kod isim: Kara Harp yapılanması deşifre oluyor FETÖ’nün Kara Harp Okulu yapılanmasına yönelik soruşturmada 26 askeri öğrenci itirafçı oldu. Şüpheliler 250’ye yakın FETÖ’cüyü deşifre etti. İtirafçılar, buluşulacak örgüt evlerine kod isimler verildiğini ve takibe takılmamak için açık adres yerine bu isimleri kullandıklarını anlattı. Mahrem ablalar eve önden giderken onlar ise farklı sokaklardan eve girmiş.

Haber Merkezi 18 Haziran 2021, 00:00 Son Güncelleme: 18 Haziran 2021, 06:21 Yeni Şafak