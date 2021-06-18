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ANKARA

Örgüt evlerine kod isim: Kara Harp yapılanması deşifre oluyor

FETÖ’nün Kara Harp Okulu yapılanmasına yönelik soruşturmada 26 askeri öğrenci itirafçı oldu. Şüpheliler 250’ye yakın FETÖ’cüyü deşifre etti. İtirafçılar, buluşulacak örgüt evlerine kod isimler verildiğini ve takibe takılmamak için açık adres yerine bu isimleri kullandıklarını anlattı. Mahrem ablalar eve önden giderken onlar ise farklı sokaklardan eve girmiş.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Örgüt evlerine kod isim: Kara Harp yapılanması deşifre oluyor
Fotoğraf: Arşiv

ABDULLAH SARİCA

Ankesörlü hatlar üzerinden FETÖ’nün mahrem imamlarıyla irtibat kurduğu belirlendiği için gözaltına alınan 32 eski askeri öğrenciden 26’sı itirafçı oldu. Şüpheliler, örgütle bağlantısını bildikleri yaklaşık 250 kişiyi teşhis etti.

  • FETÖ’cü kadın öğrencilerin, “mahrem ablalarıyla” ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurmadığı ortaya çıktı. İtirafçı olan kadın öğrenci ifadesinde, “Özge abla ve Nergis abla bana bir telefon numarası verdi. Onlar beni aramaz, ben onları arar, iletişimimizi böyle kurardık. Buluşacağımız zaman da bu kişilerle birlikte hareket etmezdik. Onları belli mesafede takip eder, polisin takip etmediğini anlayınca eve farklı sokaklardan geçerek girerdim” dedi.

Örgüt evlerine isimler verildiğini de anlatan itirafçı, “Açık adres yerine gidilecek örgüt evinin ismi söylenirdi. Örgüt üyesi, hangi ev olduğunu anlıyordu” dedi.

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