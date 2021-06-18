​Örgüt evlerine kod isim: Kara Harp yapılanması deşifre oluyor

ABDULLAH SARİCA
Ankesörlü hatlar üzerinden FETÖ’nün mahrem imamlarıyla irtibat kurduğu belirlendiği için gözaltına alınan 32 eski askeri öğrenciden 26’sı itirafçı oldu. Şüpheliler, örgütle bağlantısını bildikleri yaklaşık 250 kişiyi teşhis etti.
- FETÖ’cü kadın öğrencilerin, “mahrem ablalarıyla” ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurmadığı ortaya çıktı. İtirafçı olan kadın öğrenci ifadesinde, “Özge abla ve Nergis abla bana bir telefon numarası verdi. Onlar beni aramaz, ben onları arar, iletişimimizi böyle kurardık. Buluşacağımız zaman da bu kişilerle birlikte hareket etmezdik. Onları belli mesafede takip eder, polisin takip etmediğini anlayınca eve farklı sokaklardan geçerek girerdim” dedi.
Örgüt evlerine isimler verildiğini de anlatan itirafçı, “Açık adres yerine gidilecek örgüt evinin ismi söylenirdi. Örgüt üyesi, hangi ev olduğunu anlıyordu” dedi.