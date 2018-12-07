Ormanda çam ağaçlarına asılmış gelinlikler bulundu

Olay, ilçeye bağlı İnal köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kamil köy grup yolu üzerinde bulunan halk arasında da İnal çamlığı olarak bilinen ormanlık alanda vatandaşlar yerde ve çam ağaçlarında asılı çok sayıda gelinlik olduğunu gördüler. Düğün sezonlarında binlerce lira verilerek kiralanarak veya satın alınarak genç kızların hayallerini süsleyen gelinliklerin kim ya da kimler tarafından ne sebeple atıldığı öğrenilemedi.

Gelinlikleri bulan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşırırken, gelinliklerin ormanlık lana neden atıldığı öğrenilemedi.

Vatandaşlar ağaçlar ve yerlerden topladıkları gelinlikleri çöpe attılar.