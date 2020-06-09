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İSTANBUL

Ortaköy’de kumpircilerin olduğu sokakta yol çöktü: 1 kadın yaralı

Ortaköy’de kumpircilerin olduğu sokakta yol çöktü: Bir kadın yaralı

Beşiktaş Ortaköy’de araç trafiğine kapalı olan kumpircilerin olduğu sokakta henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Olayda hafif yaralan kadın hastaneye kaldırılırken, dükkanlar boşaltıldı.

Haber Merkezi İHA
Kumpircilerin olduğu sokakta henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi
Kumpircilerin olduğu sokakta henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi

Olay, saat 23.30 sularında Beşiktaş Ortaköy’deki Kumpirci dükkanlarının olduğu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç trafiğine kapalı olan sokakta henüz bilinmeyen bir nedenle yolda çökme meydana geldi. Çökme sırasında oradan geçen bir kadın göçen yerin altında kaldı. Göçük sırasında dükkanlarda çalışan vatandaşlar ise panik içinde dışarıya koştu.

Olayın haber verilmesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü’ne Devriye Amirliğine bağlı çarşı ve mahalle diye tabir edilen ekiplerce kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İHA
Beşiktaş Ortaköy’de araç trafiğine kapalı olan kumpircilerin olduğu sokakta henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi.
  • Polis ekipleri sokağa şerit çekerek yaya trafiğine kapattı. Daha sonra çalışanlar ve göçüğün olduğu sokaktaki dükkanlar boşaltılırken, göçen yer ekiplerce doldurulacak.

Öte yandan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Kaymakam Önder Bakan, emniyet ekipleriyle olay yerinde inceleme yaptı. Göçüğün sebebi yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

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