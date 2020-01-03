Gündem Osmaniyenin Düziçi ilçesinde belediyesi ilçeye giren araçlardan ayak bastı parası alıyor
OSMANİYE

Osmaniye haber: Düziçi'de belediyesi ilçeye giren araçlardan 'ayak bastı' parası alıyor

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde belediyesi ilçeye giren araçlardan 'ayak bastı' parası alıyor

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde belediye meclisi kararıyla ilçeye giriş çıkış yapan tır, kamyon, minibüs, doblo tarzı araçlar, taksilerden işgaliye parası adı altında her araçtan 5 ile 25 lira arasında para toplanmasına şoförlerden tepki geldi.

Haber Merkezi DHA İHA
Alınan karar gereği şehir merkezi girişine zabıta kontrol noktası oluşturuldu.
Alınan karar gereği şehir merkezi girişine zabıta kontrol noktası oluşturuldu.

Düziçi Belediyesinin 5 Aralık'ta yapılan meclis toplantısında meclis üyelerinin oy çokluğu ile alınan kararıyla ilçeye giriş çıkış yapan araçlardan işgaliye parası adı altında para toplanmasına karar verildi.

Alınan meclis kararına göre, ilçeye giren tırlardan 25 TL, kamyondan 20 TL, 50 NC Transit türü araçlardan 15 TL, Doblo türü araçlardan (hafif ticari araç) 10 TL, taksi türü araçlardan ise 5 TL toplanmasına karar verildi. Alınan karar gereği şehir merkezi girişine zabıta kontrol noktası oluşturuldu. Meclis kararında alınan karara yönelik ilçeye giriş yapan araçlardan araç türüne göre makbuz karşılığında işgaliye parası toplanmaya başlandı.

Düziçi Belediyesinin 5 Aralık'ta yapılan meclis toplantısında meclis üyelerinin oy çokluğu ile alınan kararıyla ilçeye giriş çıkış yapan araçlardan işgaliye parası adı altında para toplanmasına karar verildi.

Şoförlerden ise Düziçi Belediyesinin bu uygulamasına tepki geldi. Bir ilaç firması temsilcisi olduğunu belirten sürücü, ilçeye girişte 15 TL para ödediğini belirterek “Yakışmayan bir uygulama olmuş. Ben yıllardır Düziçi’ne gelip giderim. İlk defa böyle bir uygulama ile karşılaştım. İlaç dağıtımı yapıyorum. Düziçi’ne hizmet ediyoruz ama böyle bir olay ile karşılaşıyoruz. Yakışmıyor umarım bu yanlıştan dönerler” şeklinde konuştu.

Alınan karar gereği şehir merkezi girişine zabıta kontrol noktası oluşturuldu.

Bir esnaf ise, “Belediyenin yaptığı bu uygulamayı yanlış buluyorum. Biz küçük esnafız. Zaten yakıt paramız zor çıkıyor. Bu uygulamanın kaldırılmasını istiyoruz” dedi.

CHP’li Düziçi Belediye Başkanı Dr. Alper Öner de, meclis kararı ile alınan işgaliye parası ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Uygulama durduruldu

Osmaniye'de, Düziçi Belediyesi'nin meclis kararıyla ilçeye giren sürücülerden işgaliye bedeli tahsil edilmesi işlemi, tepkiler üzerine durduruldu. İlçe girişinde önlem alıp, durdurdukları sürücülere işgaliye makbuzu kesen zabıtalar da bölgeden çekildi.

Belediye ilçeye giren araçlardan 'ayak bastı' parası alıyordu: Tepki üzerine uygulama durduruldu
FOTOĞRAF 9
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde belediye meclisi kararıyla ilçeye giriş çıkış yapan tır, kamyon, minibüs, doblo tarzı araçlar, taksilerden işgaliye parası adı altında her araçtan 5 ile 25 lira arasında para toplanmasına şoförlerden tepki geldi.
Title
Düziçi Belediyesinin 5 Aralıkta yapılan meclis toplantısında meclis üyelerinin oy çokluğu ile alınan kararıyla ilçeye giriş çıkış yapan araçlardan işgaliye parası adı altında para toplanmasına karar verildi.
Title
Alınan meclis kararına göre ilçeye giren tırlardan 25 TL, kamyondan 20 TL, 50 NC Transit türü araçlardan 15 TL, Doblo türü araçlardan (hafif ticari araç) 10 TL, taksi türü araçlardan ise 5 TL toplanmasına karar verildi. Alınan karar gereği şehir merkezi girişine zabıta kontrol noktası oluşturuldu. Meclis kararında alınan karara yönelik ilçeye giriş yapan araçlardan araç türüne göre makbuz karşılığında işgaliye parası toplanmaya başlandı.
Title
Şoförlerden ise Düziçi Belediyesinin bu uygulamasına tepki geldi.
Title
Bir ilaç firması temsilcisi olduğunu belirten sürücü, ilçeye girişte 15 TL para ödediğini belirterek, “Yakışmayan bir uygulama olmuş. Ben yıllardır Düziçi'ne gelip giderim. İlk defa böyle bir uygulama ile karşılaştım. İlaç dağıtımı yapıyorum. Düziçi'ne hizmet ediyoruz ama böyle bir olay ile karşılaşıyoruz. Yakışmıyor umarım bu yanlıştan dönerler şeklinde konuştu.
Title
Bir esnaf, “Belediyenin yaptığı bu uygulamayı yanlış buluyorum. Biz küçük esnafız. Zaten yakıt paramız zor çıkıyor. Bu uygulamanın kaldırılmasını istiyoruz dedi.
Title
CHP’li Düziçi Belediye Başkanı Dr. Alper Öner ise meclis kararı ile alınan işgaliye parası ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
Title
Uygulama durduruldu<br> <br> Osmaniye'de, Düziçi Belediyesi'nin meclis kararıyla ilçeye giren sürücülerden işgaliye bedeli tahsil edilmesi işlemi, tepkiler üzerine durduruldu.
Title
İlçe girişinde önlem alıp, durdurdukları sürücülere işgaliye makbuzu kesen zabıtalar da bölgeden çekildi.
Belediye ilçeye giren araçlardan 'ayak bastı' parası alıyordu: Tepki üzerine uygulama durduruldu
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde belediye meclisi kararıyla ilçeye giriş çıkış yapan tır, kamyon, minibüs, doblo tarzı araçlar, taksilerden işgaliye parası adı altında her araçtan 5 ile 25 lira arasında para toplanmasına şoförlerden tepki geldi.


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