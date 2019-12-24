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EĞİTİM

OSTİM Teknik ve Gazi Üniversiteli 43 öğrenci 3 boyutlu tasarım eğitimi aldı

OSTİM Teknik Üniversitesi’nde mesleki ve teknik eğitimler hız kesmeden devam ediyor. Sanayinin üniversitesi, 3 boyutlu modeller yapılabilen, modelleri teste sokabilen modelleme programı Fusion 360 ile üretken tasarımın anlatıldığı Autodesk Fusion 360 ve Generative Design Eğitimi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
OSTİM Teknik Üniversitesi
OSTİM Teknik Üniversitesi

21 - 22 Aralık 2019 tarihleri arasında Fusion 360 ve Generatif Dizayn Uzmanı Aykut Camcı’nın verdiği eğitime, OSTİM Teknik Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi’nden toplam 43 öğrenci katıldı. Üç Boyutlu Modelleme, Üç Boyutlu Montaj Analizi, Topoloji Optimizasyonu ve Generatif Üretken Dizayn konularının işlendiği eğitimde, öğrenciler ortak gruplarda generatif tasarım uygulaması yaptı.

Rektör Prof. Dr. Murat Yülek, OSTİM Teknik Üniversitesinin, ilk yılında önemli etkinlik ve eğitimlere imza attığını bildirdi. Önümüzdeki dönemde öğrencilerin mesleki gelişimi ve üniversite - sanayi iş birliği noktasında yeni eğitim programlarının hayata geçirileceğini belirten Yülek, şu değerlendirmeyi yaptı:

  • "Temel hedefimiz, bilim ve teknolojiyi uygulamaya dönüştüren mezunlar yetiştirmektir. Bu hedefe merkezinde yer aldığımız iş dünyası, sanayici ve kamu sektörü ile güçlü bir iş birliği yaparak varacağız. Sahip olduğumuz bu avantajları uluslararası standartlarda bir eğitim, araştırma ve uygulama altyapısı ve donanımı ile destekleyerek, yenilikçi teknolojiler ve girişimcilik modelleri başta olmak üzere öncelik verdiğimiz sanayi ve ekonomi dallarında etkin bir rol oynamayı hedeflemekteyiz.”
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