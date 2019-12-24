OSTİM Teknik ve Gazi Üniversiteli 43 öğrenci 3 boyutlu tasarım eğitimi aldı

21 - 22 Aralık 2019 tarihleri arasında Fusion 360 ve Generatif Dizayn Uzmanı Aykut Camcı’nın verdiği eğitime, OSTİM Teknik Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi’nden toplam 43 öğrenci katıldı. Üç Boyutlu Modelleme, Üç Boyutlu Montaj Analizi, Topoloji Optimizasyonu ve Generatif Üretken Dizayn konularının işlendiği eğitimde, öğrenciler ortak gruplarda generatif tasarım uygulaması yaptı.

Rektör Prof. Dr. Murat Yülek, OSTİM Teknik Üniversitesinin, ilk yılında önemli etkinlik ve eğitimlere imza attığını bildirdi. Önümüzdeki dönemde öğrencilerin mesleki gelişimi ve üniversite - sanayi iş birliği noktasında yeni eğitim programlarının hayata geçirileceğini belirten Yülek, şu değerlendirmeyi yaptı: