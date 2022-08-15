Gündem Otel odasında üretilen 387 litre sahte içki ele geçirildi
ANTALYA

Otel odasında üretilen 387 litre sahte içki ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelin odasında üretilen 387 litre sahte içkiye el konulurken, işletmeci gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
Otel odasında üretilen 387 litre sahte içki ele geçirildi
387 litre sahte içki ele geçirildi.

Manavgat ilçesinde bazı kişilerin turizm bölgelerinde sahte içki üretimi yaparak satışını yaptığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı istihbarat ve asayiş şube müdürlükleri tarafından çalışma başlatıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin de katılımıyla derinleştirilen araştırmada, Gündoğdu Mahallesi'ndeki bir otelde sahte içki üretimi yapılıp satış yaptıkları tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından otele düzenlenen operasyonda, bir odada plastik bidonların içinde toplam 387 litre sahte içkiyle birlikte çok sayıda boş şişe ele geçirildi.

Otelin işletmecisi E.M., jandarma tarafından gözaltına alındı.

İzmir'de kaçak içki imalathanesine baskın
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İzmir'de kaçak içki imalathanesine baskın
İzmir'in Torbalı ilçesinde sahte içki üretilen imalathaneye düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Sahte içki yapımında kullanılan 25 ton etil alkol ile makine ve malzemeler ele geçirildi.

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İzmir'de polis ekiplerince düzenlenen eşzamanlı operasyonda çeşitli türlerde sahte içki, boş şişe, gümrük kaçağı puro, sigara, içki yapımında kullanılan aroma, sahte cinsel içerikli ürün, bandrol, etiket ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. 32 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken 4'ünün mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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