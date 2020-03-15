Gündem Otobüs firmaları 3 ayda satacağımız biletleri 3 günde sattık
İSTANBUL

Otobüs firmaları: 3 ayda satacağımız biletleri 3 günde sattık

Geçtiğimiz cuma günü üniversitelerin tatil olması ile ilgili yapılan açıklamadan sonra yüz binlerce öğrenci memleketlerine akın etti. Otobüs firmalarının çalışanları, o gecede yaşadıklarını dile getirirken, 3 ayda satılan biletlerin 3 günde satıldığını belirtti.

Haber Merkezi İHA
Otobüs terminali.
Otobüs terminali.

İlk olarak Çin’de orta çıkan ve dünyayı meşgul ederek binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan korona virüsü nedeniyle geçtiğimiz cuma akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilmişti.

Korona virüsü toplantısının ardından ortaokul ve liselerin 1, üniversitelerin ise 3 hafta kesintisiz tatil edildiği açıklanmıştı. Açıklamanın ardından eğitim almak için memleketlerden uzakta bulunan öğrenciler, bulundukları şehirlerdeki otobüs terminallerine adeta akın etmişti.

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Koronavirüs tatili sonrası üniversite öğrencileri terminallerde yoğunluk oluşturdu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Korona virüs tehdidine karşın ülke genelinde yüksek öğrenim kurumlarının üç hafta tatil edileceğini açıklamasının ardından üniversite öğrencileri otobüs firmalarına akın etti. Memleketine gitmek için otobüs firmalarının önünde uzun kuyruklar oluşurken bilet bulabilen öğrenciler sevinirken, bulamayanlar ise bir gün sonrayı bekleyecek.


Bilet almak için uzun kuyruklar oluşturan öğrencilerin yoğun talebine otobüs firmaları da bilet yetiştirmekte güçlük çekerken yoğunluk nedeniyle bazı firmalar, pek çok şehre ek sefer koymuştu. Öğrenci kenti olarak bilinen Eskişehir’de ise diğer illerden daha çok yoğunluk yaşadı. İlin şehirlerarası otogarında bulunan bazı firmaların, öğrencilere hizmet etmek için çalışanlarını evden çağırarak o geceyi atlattığı dile getirildi. Ayrıca otobüs firmaları 2-3 aya kadar satılan biletin bir gecede satıldığını da aktardı.

"BİZ BÖYLE KALABALIĞI BEKLEMİYORDUK"

Uzun yıllardır sektörde bulunan ve özel bir otobüs şirketin vardiya amiri olan Gökhan Koşarer, binlerce öğrencinin bir anda bu kadar akın edeceğini hiç beklemediği dile getirerek, o gece hakkında sorulan diğer sorulara da yanıt verdi. Gökhan Koşarer, şunları söyledi:

  • “Biz tabi ki o geceyi beklemiyorduk. Bu kadar kalabalık olacağını da bilmiyorduk. İnsanlar haberleri gördükten sonra, yani haberlerde okulların tatil olacağı açıklandıktan sonra aşırı bir izdiham oldu. Biz evde olan çalışanlarımızı otogara ve şubelerimize çekerek yoğunluğu atlatmayı çalıştık. Ama hiçbirimiz bu kadar yoğun olacağını düşünmüyorduk. O gün ulaşım firmaların bütününde online sistemi çöktü. Bu nedenle de yoğunluk yaşandı. O yüzden biz evde olan bütün personelimizi iş yerine davet ettik ve o yoğunluğu, o geceyi öyle atlattık. Ama aşırı bir yoğunluk vardı öyle bir yoğunluğu biz baya bir zamandır görmüyorduk"

3 AYIN BİLETİ 3 GÜNDE SATILDI

Gökhan Koşarer, cuma akşamı başlayan yoğunluğun, bir hafta daha devam edeceğini ifade ederek, “O yoğunluk hala devam ediyor. Özellikle üniversite öğrencileri Eskişehir’den gitmeyi tercih ediyorlar. Kendi aileleri yanına gitmeyi çalışıyorlar. Bu yoğunluğun biz bu hafta çarşamba-perşembeye kadar devam edeceğini düşünüyoruz. Özellikle uzun yol arabalarımız tamamen dolu şu anda. Biz bu üç günde bu mevsimde iki ayda satacağımız, üç ayda satacağımız, biletleri bu üç günde sattık. Talebe de cevap vermek gerekiyor. Bu taleplerine cevap vermek için birçok ilave araçları çıkarttık. Bu ilave araç çıkartırken de zorlanırsın. Ne için? Çünkü şu an bir salgın var ve toplu taşıma araçları çalıştırıyorsun. Bu araçların her kalkışında bir bakım ve ilaçlanması gerekiyor. Bu yüzden geç oldu ama hemen hemen bütün illere bir ilave araç yaptık” şeklinde konuştu.
Ayrıca Koşarer, seyahat edecek yolculara da bir çağrı yaparak, “Eğer hasta birisi varsa ya da kendilerine hasta hissederseler mümkünse lütfen otobüse ya toplu taşım araçlara binmesinler. Çünkü içinde 46 kişiyle beraber seyahat ediyorsunuz. Hastalığını herkese bulaşmasın” dedi.

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