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KOCAELİ

Kocaeli haber: Otobüs şoföründen 10 aylık bebeğe hayati müdahale

Otobüs şoföründen 10 aylık bebeğe hayati müdahale

Kocaeli'de bir otobüs şoförünün, yolculuk sırasında dili boğazına kaçan 10 aylık bebeğe yaptığı müdahale kameralara yansıdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Karaosmanoğlu, bebeğin hayatını kurtaran otobüs şoförünü bir maaş ikramiyeyle ödüllendirdi.

Haber MerkeziAA
Otobüs şoförü Hayrettin Şahin, aracı yolun kenarına çekerek, bebeğe müdahale etti.
Otobüs şoförü Hayrettin Şahin, aracı yolun kenarına çekerek, bebeğe müdahale etti.

Kocaeli'de bir otobüs şoförünün, dili boğazına kaçan 10 aylık bebeği hayata döndüren ilk müdahalesi kameralara yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Hereke-Umuttepe güzergahında sefer yapan belediye otobüsüne binen Fatma ve Sercan Şiner çifti, bir süre sonra 10 aylık bebekleri Ömer Asaf'ın hareket etmediğini fark etti.

  • Paniğe kapılan çiftin vatandaşlardan yardım istemesi üzerine otobüs şoförü Hayrettin Şahin, aracı yolun kenarına çekerek, bebeğe müdahale etti. Bebeğin dilinin boğazına kaçtığını ve bu yüzden nefes alamadığını anlayan Şahin, düz zemine yatırdığı bebeğin dilini çıkararak, suni teneffüs ve kalp mesajı uyguladı.
  • Uzun süren müdahalenin ardından bebeğin tekrar nefes alması üzerine Şiner çifti sevinç göz yaşlarına hakim olamadı. Ömer Asaf bebek, daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bu arada otobüs şoförü Şahin'in, Ömer Asaf bebeği hayata döndürme mücadelesi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yolculuk esnasında çocuğunu kucağına alan babanın bir süre sonra bebeğin hareketsiz halde kaldığını fark etmesi ve annenin yardım çağrıları üzerine yolcuların harekete geçmesinin yer aldığı görüntülerde, otobüs şoförünün aracı kenara çekip müdahale ettiği görülüyor.

Aracın zeminine yatırdığı bebeğin geri kaçan dilini eliyle çeken şoförün, uzun süre suni teneffüs ve kalp masajı yaptığı bebeğin, tekrardan nefes almaya başlayarak hareketlendiği görülen kayıtlara, otobüstekilerin duruma sevinmesi ve 112 Acil Servis ekiplerinin gelerek bebeği hastaneye götürmesi yansıyor.

"İlk yardım ve itfaiye eğitimlerini önemsiyoruz"

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, yaptığı müdahaleyle Ömer Asaf bebeğin hayatta kalmasına büyük katkı sağlayan otobüs şoförü Şahin'i makamında ağırladı.

Örnek davranışından dolayı Şahin'i kutlayan Karaosmanoğlu, "Otobüs şoförlüğü sadece kullandığı otobüsü bir yerden bir yere taşımak değildir. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm personelimizin ilk yardım ve itfaiye eğitimleri almalarını önemsiyoruz. Şoför, taşıdığı tüm yolcuların hayatından sorumludur. Hayrettin arkadaşımız, aldığı eğitimleri uygulayıp bir bebeğin hayatını kurtararak bunu bizlere bir kez daha gösterdi. Biz de arkadaşımızın emeklerini boşa çıkarmıyoruz ve kendisine bir maaş ikramiye veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Otobüs şoförü Hayrettin Şahin

"Böyle güzel bir olaya vesile olduğum için çok mutluyum"

Şahin de Umuttupe'ye hareket halindeyken bir çığlık duyduğunu, kötü bir şeyler olduğunu anlayınca otobüsü kenara çektiğini söyledi.

Yerinden kalkıp bebeğin yanına gidene kadar Büyükşehir Belediyesince daha önce kendilerine verilen ilk yardım eğitimlerinin aklına geldiğini anlatan Şahin, yaşadığı anı şöyle anlattı:

"Bebeğin yanına gidince anne ve babanın çok panik yaptığını gördüm, bebek hareketsizdi. Ben soğukkanlılığımı koruyarak, aldığım ilk yardım eğitimlerini uygulamaya başladım. Bebek nefes almıyordu, ona kalp masajı yaptım. Kalp masajından sonra bebek nefes almaya başladı. Bu sırada dilini yutmuştu. Ben parmağımla bebeğin dilini geri çekerek tekrar nefes almasını sağladım. Nefes almaya başlayınca parmağımı ısırdı."

Şahin, yaptığı müdahalenin ardından gözlerini açan bebekle göz göze geldiğini aktararak, "Ona ilk yardım yaparak tekrar nefes almasını sağladığım için çok sevindim. Ailesi de bunu görünce çok sevindiler. Böyle güzel bir olaya vesile olduğum için çok mutluyum. Allah bebeğe uzun ömürler versin. İnşallah vatanına milletine hayırlı bir evlat olur." diye konuştu.

Şoförün bebeği hayata döndürdüğü o anlar kamerada
OYNAT02:31
Şoförün bebeği hayata döndürdüğü o anlar kamerada
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şehir içi seferi yapan Ulaşımpark otobüsünde, insanlık ölmedi dedirten bir olay yaşandı. Hereke-Umuttepe güzergahında sefer yapan şoför Hayrettin Şahin, bebeklerinin dili boğazına kaçan çiftin imdadına yetişti. Aracı durduran Hayrettin Şahin, minik Ömer Asaf bebeğin dilini boğazından çıkararak ilk yardım müdahalesinde bulundu.
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