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İSTANBUL TÜRKİYE

Otogarda şoke eden operasyon: 600 TL'ye sahte seyahat izin belgesi

Yolcularına ahte seyahat izin belgesi düzenleyen firmaya polis operasyon yaptı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki firmanın bilet ve sahte seyahat izin belgesini 600 liraya sattığı tespit edildi. Polis ekipleri, yolcu kılığında firmadan bilet ve sahte seyahat izin belgesi alarak aracın kalkmasını bekledi. Yolcuların otobüse binmesinin ardından operasyonu başlatan ekipler firma yetkililerini gözaltına aldı.

Haber Merkezi DHA
Otogarda &quot;sahte seyahat izin belgesi&quot; operasyonunda bilet alan 23 yolcu otobüsten indirildi.
Otogarda "sahte seyahat izin belgesi" operasyonunda bilet alan 23 yolcu otobüsten indirildi.

İstanbul'da Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Esenler Otogar Polis Amirliği ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı içerisindeki bir otobüs firmasının yolcularına 'sahte seyahat izin belgesi' düzenlediği bilgisine ulaştı.

DHA
Otogarda

POLİSLER YOLCU KILIĞINDA BİLET VE SAHTE SEYAHAT BELGESİ ALDI

Bu bilgi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, yolcu gibi davranarak otobüs firmasının yetkililerine seyahat izin belgeleri olmadığını ve Ağrı'ya gitmek istediklerini söyledi. Otobüs firması çalışanları, yolcu sandıkları polis memuruna sahte seyahat izin belgesi düzenleyerek, otogar dışındaki benzin istasyonuna gelmesini ve otobüsün oradan kalkacağını söyledi. Salı günü öğlen saatlerinde otobüsün İstanbul'dan Ağrı'ya hareket edeceği sırada polis ekipleri otobüse operasyon düzenledi. Otobüste bulunan 23 yolcuya sahte seyahat izin belgesi düzenlendiği belirlenirken, bilet ve sahte seyahat izin belgesinin 600 liraya satıldığı tespit edildi. Otobüsteki 23 yolcu otobüsten indirilirken, 7 otobüs firması yetkilisi hakkında adli işlem yapıldı.

DHA
Otobüste bulunan yolcular indirildi.

BENZİN İSTASYONUNDAN OTOBÜSÜ KALDIRIYORLARDI

  • 15 Temmuz Demokrasi Otogarı içerisinde polis ekiplerinin şehirlerarası yolculuk yapacak olan kişilerin ve firmaların gerekli belgelerini kontrol ettiğini bilen otobüs firması yetkilileri resmi belgede sahtecilik yaparak polisi atlatmaya çalışsalar da polisin dikkati sayesinde yakalandılar. Otobüs firması yetkililerinin bilet sattığı yolcularına 'polis otogardan otobüs ile çıkış yapmaya izin vermiyor o yüzden benzin istasyonundan hareket ediyoruz' dediği öğrenildi.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 otobüs firması yetkilisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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