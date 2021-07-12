Otuz yılda biriktirdi evini müzeye çevirdi: 5 bin kişi ziyarete geldi

Şarkışla ilçesine bağlı Maksutlu köyünde yaşayan 81 yaşındaki Mustafa Yıldırım, 1990 yılında çalışmak için gittiği Almanya’dan kesin dönüş yaptı.

İHA

Emekli olan Yıldırım, koleksiyona merak sardı. 30 yıldır farklı türlerde koleksiyon yapan Mustafa Yıldırım, evini adeta bir müzeye çevirdi.

İHA

Yıldırım’ın taştan lambaya puldan bakıra 38 farklı ürünün koleksiyonu bulunuyor.

İHA

Görenleri büyüleyen müze evi şuana kadar yaklaşık 5 bin kişi ziyaret etti.

Dışarıdan bakıldığında normal bir ev gibi duran ancak içine girildiğinde ise müzeyi andıran evde fotoğraf makinasından değerli taşlara, silah ve kılıçtan gramofona binlerce parça bulunuyor.

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İHA

5 bin kişi ziyaret etti

Mustafa Yıldırım, evini 5 bin kişinin ziyaret ettiğini belirterek, “Bu oda, 1977’de para, pul koleksiyonları yaptım. Taş koleksiyonu yaptım. Taş koleksiyonum çok zengin.

İHA

1990 yılından Almanya’dan kesin dönüş yaptım. Malulen emekli oldum geldim. 30 senedir de buraları yaptım. 38 çeşit koleksiyon var. Bir müze oluşturdum. Gramofon, fotoğraf makinesi ve lambalar gibi koleksiyonlarım var.

İHA

Çok güzel bakır, düğüm, daktilo, hesap makinası, semaver, taş, silah ve kılıç koleksiyonlarım var. Görenler şaşırıyor. Burayı şimdiye kadar 5 bin kişi ziyaret etti. Burada oturuyorduk önceden biz.

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İHA

Evin altına geçtik. Burayı koleksiyonlarla doldurduk adeta müze halini aldı’’ dedi.

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