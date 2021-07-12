Gündem Otuz yılda biriktirdi evini müzeye çevirdi 5 bin kişi ziyarete geldi
SİVAS AKTÜEL

Otuz yılda biriktirdi evini müzeye çevirdi: 5 bin kişi ziyarete geldi

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşayan Mustafa Yıldırım’ın 30 yılda biriktirdiği binlerce parça ile evini, 38 farklı üründen oluşan koleksiyon müzesine dönüştürdü. İlginç müzeyi 5 bine yakın kişi ziyaret etti.

Haber Merkezi İHA
Otuz yılda biriktirdi evini müzeye çevirdi: 5 bin kişi ziyarete geldi
Mustafa Yıldırım

Şarkışla ilçesine bağlı Maksutlu köyünde yaşayan 81 yaşındaki Mustafa Yıldırım, 1990 yılında çalışmak için gittiği Almanya’dan kesin dönüş yaptı.

İHA

Emekli olan Yıldırım, koleksiyona merak sardı. 30 yıldır farklı türlerde koleksiyon yapan Mustafa Yıldırım, evini adeta bir müzeye çevirdi.

İHA

Yıldırım’ın taştan lambaya puldan bakıra 38 farklı ürünün koleksiyonu bulunuyor.

İHA

Görenleri büyüleyen müze evi şuana kadar yaklaşık 5 bin kişi ziyaret etti.

Dışarıdan bakıldığında normal bir ev gibi duran ancak içine girildiğinde ise müzeyi andıran evde fotoğraf makinasından değerli taşlara, silah ve kılıçtan gramofona binlerce parça bulunuyor.

İHA

5 bin kişi ziyaret etti

Mustafa Yıldırım, evini 5 bin kişinin ziyaret ettiğini belirterek, “Bu oda, 1977’de para, pul koleksiyonları yaptım. Taş koleksiyonu yaptım. Taş koleksiyonum çok zengin.

İHA

1990 yılından Almanya’dan kesin dönüş yaptım. Malulen emekli oldum geldim. 30 senedir de buraları yaptım. 38 çeşit koleksiyon var. Bir müze oluşturdum. Gramofon, fotoğraf makinesi ve lambalar gibi koleksiyonlarım var.

İHA

Çok güzel bakır, düğüm, daktilo, hesap makinası, semaver, taş, silah ve kılıç koleksiyonlarım var. Görenler şaşırıyor. Burayı şimdiye kadar 5 bin kişi ziyaret etti. Burada oturuyorduk önceden biz.

İHA

Evin altına geçtik. Burayı koleksiyonlarla doldurduk adeta müze halini aldı’’ dedi.

Oyuncak araba koleksiyonuna servet harcadı: Yaşım ilerlese de devam edeceğim biriktirmeye
GÜNDEM
Oyuncak araba koleksiyonuna servet harcadı: Yaşım ilerlese de devam edeceğim biriktirmeye

79 yaşındaki gurbetçiden ilginç koleksiyon
FOTOĞRAF 5
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Otomobillere ayrı bir tutkusu olan 79 yaşındaki Süleyman Şahin, araçların logo ve modellerine ait amblemleri biriktirmeye başladı. 1980 senesinden bu yana topladığı amblemlerle ilginç bir koleksiyona imza atan Şahin, ayrıca topladığı ampullerle de dikkat çekiyor.
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Almanya’da hafta sonları hurdaya ayrılan arabaların sağlam parçalarını söküp hurdacıya sattığını ifade eden Şahin, “Bu markaları o zamanlar toplamaya başladım. Almanya’dan her gelişimde getirdim. Emekli olunca bunları evde sergiliyorum. 40 yıl Almanya’nın Bonn şehrinde kaldım. Orada çalışıyordum. Çok meraklıydım. Çok kişiyi ilgilendirmezdi belki, fakat benim için bambaşkaydı...
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Bunları özenerek sakladım. Çoluk çocuk geldiği zaman dokunmayın diyorum. O kadar benimsedim. Askerden sonra bu mesleğe başladım. İstanbul’da şoförlük yaptım. Askerde de tabur kumandanı şoförlüğü yaptım. 60 küsur senedir bu işin hastası oldum. Aşağı yukarı 900’e yakın araba amblemi var. Avrupa’da geçmişte ne kadar araba markası varsa hepsinin logoları var. Mesela 850 Fiat; çok kişi bunu görmemiştir. Bu araba 40 yıl önce vardı. 80 senelik arabaların amblemleri var. Böyle bir koleksiyonun hiç kimsede olmadığını tahmin ediyorum” dedi.
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Araba farlarını da topladığını ifade eden Şahin, “500‘e yakın da otomobil farım var. Hepsini denedim ve yanıyor. 12 volt ve 6 voltlar vardı. Şimdi 6 voltluk farları olan araba piyasada yoktur ya da çok azdır. Ama buradakilerin yarısı 6 voltluk. Herkesin anlayacağı bir şey değil, ama bana çok büyük zevk veriyor” şeklinde konuştu.
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Şimdilerde bu koleksiyona değer verebilecek birini aradığını belirten Şahin, “Benden sonra buna değer vereceklerini düşünmüyorum. Ben kendi meraklısı ve değerini veren olursa bunu teslim ederim. Dünyada azdır böyle bir koleksiyon. Almanya’ya 1971’de gitmiştim, hâlâ da orda sayılıyorum. Oturma iznim var. Ama burada daha huzurlu olduğum için Gemlik’te kalıyorum” diye konuştu.
79 yaşındaki gurbetçiden ilginç koleksiyon
Almanya'da çalışan 79 yaşındaki Süleyman Şahin, 1980 yılından beri Avrupa'daki 900'e yakın araba amblemi ve farını toplayarak ilginç bir koleksiyona sahip oldu.
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