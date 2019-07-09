Oyuncağının yüzü silinen çocuğa polislerden jest

Yüzü silinen oyuncak (solda) ve polislerin küçük Yusuf'u ziyaretinden bir kare.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün özellikle çocuklara yönelik çalışmaları kapsamında yaptırdığı hediyeler ve bez bebekler bu kez bambaşka bir hikayenin konusu oldu.

İstanbul'da yaşayan Pediz ailesi, emniyet tarafından yaptırılan 'bez polis bebek'lerden birini çocukları Yusuf Pediz'e hediye etti.

5 yaşındaki Yusuf, polis oyuncağını aldığı günden itibaren yanından hiç ayırmadı, gittiği her yere onu da götürdü. Yusuf'un annesi, kirlenen oyuncağın temizlenmesi için bebeği çamaşır makinesine attı. Makineden çıktığında bez bebeğin yüzünün silindiğini gören Yusuf, o günden itibaren sürekli ağlamaya başladı.

Çamaşır makinesinde yıkanan bez bebeğin yüzü silindi.

Çocuklarının durumuna üzülen Pediz ailesi ise hem internet üzerinden oyuncağın aynısını bulmaya çalıştı hem de bildikleri tüm oyuncak mağazalarına bu ürünün aynısının olup olmadığını sordu.

Her yerden olumsuz cevap alan baba İsa Pediz son çare olarak yaşananları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne mesaj atarak anlattı.

Son çare olarak Emniyet Müdürlüğü'ne mesaj attılar

Baba Pediz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Müdürüm, öncelikle hayırlı mesailer dilerim.

Sizleri onca işiniz arasında bu şekilde meşgul ettiğim içim çok özür dilerim. Ben, İstanbul Sarıyer'de ikamet eden bir vatandaşım. 5 yaşında Yusuf adında bir oğlum var.

Amcası, ona resimde görünen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptırmış olduğu bez bebekten hediye etti. Oğlum kreşe giderken, misafirliğe giderken daha doğrusu nereye gitse o polis bebeği de yanında götürüyor ve kendisini koruduğunu düşünüyor.

Annesi bebeği yıkamak için çamaşır makinasına atmış ve polis bebeğin gözleri silinmiş. Günlerdir ağlıyor. İnternette, oyuncakçılarda nereye baktıysak aynı bebeği bulamadık. Çok zor bir ihtimal olduğunu biliyorum ama acaba elinizde o bebekten varsa oğluma göndermeniz mümkün mü?

Her şey için çok teşekkür ederim. Mevlam her daim yar ve yardımcınız olsun. Dualarımız sizinle. Allah'a emanet olun."

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atılan mesaj.

Polislerden Yusuf'a duygu dolu sürpriz

Mesajın ardından harekete geçen polis ekipleri, küçük Yusuf ve ailesinin yaşadığı eve gitti.

Polis bez bebeğin yanı sıra yanlarında farklı oyuncaklar da götüren polisler, hem Küçük Yusuf ile tanıştı hem de ona çok sayıda hediye verdi.

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Küçük Yusuf'un evine gelen polis ekipleri, bez bebeğin yenisini hediye etti.

Polislerin kendisini ziyaretinden çok mutlu olan Küçük Yusuf, kendisini ziyarete gelen emniyet yetkilileri ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.