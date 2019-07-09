Gündem Oyuncağının yüzü silinen çocuğa polislerden jest
İSTANBUL

Bez bebeği yüzünden ağlayan çocuğa polislerden sürpriz

Oyuncağının yüzü silinen çocuğa polislerden jest

Annesinin yıkamak için çamaşır makinesine attığı 'bez polis bebek' oyuncağın gözleri silindi. Yanından bir an olsun ayırmadığı oyuncağının bu haline çok üzülen çocuk günlerde ağladı. Bebeğin aynısından bulamayan aile çareyi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne mesaj atmakta buldu. Mesajı gören polis memurları Küçük Yusuf'a unutmayacağı bir sürpriz yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yüzü silinen oyuncak (solda) ve polislerin küçük Yusuf'u ziyaretinden bir kare.
Yüzü silinen oyuncak (solda) ve polislerin küçük Yusuf'u ziyaretinden bir kare.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün özellikle çocuklara yönelik çalışmaları kapsamında yaptırdığı hediyeler ve bez bebekler bu kez bambaşka bir hikayenin konusu oldu.

İstanbul'da yaşayan Pediz ailesi, emniyet tarafından yaptırılan 'bez polis bebek'lerden birini çocukları Yusuf Pediz'e hediye etti.

5 yaşındaki Yusuf, polis oyuncağını aldığı günden itibaren yanından hiç ayırmadı, gittiği her yere onu da götürdü. Yusuf'un annesi, kirlenen oyuncağın temizlenmesi için bebeği çamaşır makinesine attı. Makineden çıktığında bez bebeğin yüzünün silindiğini gören Yusuf, o günden itibaren sürekli ağlamaya başladı.

Çamaşır makinesinde yıkanan bez bebeğin yüzü silindi.

Çocuklarının durumuna üzülen Pediz ailesi ise hem internet üzerinden oyuncağın aynısını bulmaya çalıştı hem de bildikleri tüm oyuncak mağazalarına bu ürünün aynısının olup olmadığını sordu.

Her yerden olumsuz cevap alan baba İsa Pediz son çare olarak yaşananları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne mesaj atarak anlattı.

Son çare olarak Emniyet Müdürlüğü'ne mesaj attılar

Baba Pediz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

  • "Sayın Müdürüm, öncelikle hayırlı mesailer dilerim.
  • Sizleri onca işiniz arasında bu şekilde meşgul ettiğim içim çok özür dilerim. Ben, İstanbul Sarıyer'de ikamet eden bir vatandaşım. 5 yaşında Yusuf adında bir oğlum var.
  • Amcası, ona resimde görünen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptırmış olduğu bez bebekten hediye etti. Oğlum kreşe giderken, misafirliğe giderken daha doğrusu nereye gitse o polis bebeği de yanında götürüyor ve kendisini koruduğunu düşünüyor.
  • Annesi bebeği yıkamak için çamaşır makinasına atmış ve polis bebeğin gözleri silinmiş. Günlerdir ağlıyor. İnternette, oyuncakçılarda nereye baktıysak aynı bebeği bulamadık. Çok zor bir ihtimal olduğunu biliyorum ama acaba elinizde o bebekten varsa oğluma göndermeniz mümkün mü?
  • Her şey için çok teşekkür ederim. Mevlam her daim yar ve yardımcınız olsun. Dualarımız sizinle. Allah'a emanet olun."

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atılan mesaj.

Polislerden Yusuf'a duygu dolu sürpriz

Mesajın ardından harekete geçen polis ekipleri, küçük Yusuf ve ailesinin yaşadığı eve gitti.

Polis bez bebeğin yanı sıra yanlarında farklı oyuncaklar da götüren polisler, hem Küçük Yusuf ile tanıştı hem de ona çok sayıda hediye verdi.

REKLAM

Küçük Yusuf'un evine gelen polis ekipleri, bez bebeğin yenisini hediye etti.

Polislerin kendisini ziyaretinden çok mutlu olan Küçük Yusuf, kendisini ziyarete gelen emniyet yetkilileri ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.
Ümmeti parçalamaya hakkınız yok

Ümmeti parçalamaya hakkınız yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Nöbeti devralıyorlar

Nöbeti devralıyorlar

ABD çekiliyor, PKK'nın yeni hamileri belli oldu.
Şırnaktakalleş saldırı

Şırnak'ta
kalleş saldırı

​PKK'lı teröristler iki çobanı öldürdü.
Tamamına yakını tek sesli

Tamamına yakını tek sesli

​SETA, Türkiye'deki yabancı basının 'tarafsızlık röntgenini' çekti.
Dünya artık<br>kırmızı alarmda

Dünya artık
kırmızı alarmda

​Eriyen buzullar iklim değişikliğini hızlandırıyor.
Magandalar için<br>20'şer yıl istendi

Magandalar için
20'şer yıl istendi

​Hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırmışlardı.
Soruşturma genişliyor

Soruşturma genişliyor

Reyhanlı'daki otomobil patlamasıyla ilgili gözaltı sayısı 21 oldu.
10 kere müebbet

10 kere müebbet

Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında mütalaa açıklandı.

Şiddetli yağış uyarısı​

Şiddetli yağış uyarısı​

Meteoroloji açıkladı: Serin ve yağışlı hava geliyor.
Çöp dağları isyanı!

Çöp dağları isyanı!

İzmir'in sokakları 1994 öncesi İstanbul'a döndü.
'Halkçılık' dersi!

'Halkçılık' dersi!

Savcı Sayan, Ağrı halkının emeğini küçümseyen Barış Atay'ı gündem yaptı.
Zam pazarlığı başladı

Zam pazarlığı başladı

Hükümet ve işçi tarafları ikinci kez bir araya geldi.
Yerli ve milli dijital para geliyor

Yerli ve milli dijital para geliyor

Dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacak.
Yusuf'un ağıdını<br>polisler dindirdi

Yusuf'un ağıdını
polisler dindirdi

​Babasının emniyete attığı mesaj harekete geçirdi.
FETÖ'den<br>yeni taktik

FETÖ'den
yeni taktik

Gözaltı kararı verilen muvazzaf teğmen sayısı 'alarm' veriyor!
Operasyon başladı

Operasyon başladı

​Suriyeli muhalifler Türkmendağı'na operasyon başlattı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.