Gündem Özel harekatçılar, Yunan sınırında gece gündüz devriyesini sürdürüyor
EDİRNE

Özel harekatçılar, Yunan sınırında gece gündüz devriyesini sürdürüyor

Özel harekatçılar, Yunan sınırında gece gündüz devriyesini sürdürüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Yunanistan'ın geri itmelerini önlemek amacıyla göreve başlayan bin özel harekat polisi, sınırdaki devriyelerini kara ve nehirden sürüyor.

Haber Merkezi AA
Bin özel harekat polisi geçen hafta bölgede göreve başlamıştı.
Bin özel harekat polisi geçen hafta bölgede göreve başlamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Yunanistan'ın geri itmelerini önlemek amacıyla tam donanımlı 1000 özel harekat polisi geçen hafta bölgede göreve başlamıştı.

AA
Özel harekat polislerinin sınırdaki devriyeleri kara ve nehirden sürüyor.

Karada zırhlı araçlarla, doğal sınır konumundaki Meriç Nehri'nde ise zodyak botlarla devriyelerini sürdüren özel harekatçılar geri itmelerin yapılacağı alanları gözlüyor.

AA
Özel harekat polislerinin sınırdaki devriyeleri kara ve nehirden sürüyor.

Özel harekat polisleri 24 saat esasıyla görev yapıyor.

AA
Özel harekat polislerinin sınırdaki devriyeleri kara ve nehirden sürüyor.

Yunanistan'ın uluslararası sözleşmelere aykırı olarak ülkesine ayak basan sığınmacıları kayıt altına almak yerine darbederek, elbiselerini alarak Türkiye'ye zorla göndermesi pek çok kez görüntülenmişti.

Özel Harekat Yunan sınırında gece gündüz devriyesini sürdürüyor
FOTOĞRAF 18
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Özel harekat polislerinin sınırdaki devriyeleri kara ve nehirden sürüyor.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Yunanistan'ın geri itmelerini önlemek amacıyla tam donanımlı 1000 özel harekat polisi geçen hafta bölgede göreve başlamıştı.
Title
Karada zırhlı araçlarla, doğal sınır konumundaki Meriç Nehri'nde ise zodyak botlarla devriyelerini sürdüren özel harekatçılar geri itmelerin yapılacağı alanları gözlüyor.
Title
Özel harekat polisleri 24 saat esasıyla görev yapıyor.
Title
Yunanistan'ın uluslararası sözleşmelere aykırı olarak ülkesine ayak basan sığınmacıları kayıt altına almak yerine darbederek, elbiselerini alarak Türkiye'ye zorla göndermesi pek çok kez görüntülenmişti.
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Özel Harekat Yunan sınırında gece gündüz devriyesini sürdürüyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Yunanistan'ın geri itmelerini önlemek amacıyla tam donanımlı 1000 özel harekat polisi geçen hafta bölgede göreve başlamıştı. Özel harekat polislerinin sınırdaki devriyeleri kara ve nehirden sürüyor.


OYNAT 01:00
"Yunanistan sınırına tam donanımlı bin Özel Harekat polisi getiriyoruz"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırında havadan incelemelerde bulunmasının ardından Edirne Valiliğini ziyaret etti. Valilikte düzenlenen toplantıda yetkililerden bilgi alan Bakan Soylu, 'Bin özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz, tam donanımlı, geri itmeleri engellemek amacıyla' diye konuştu.


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